LELÉKA удивила расходами на "Евровидение" и где будет брать деньги: "Не могла представить, что это такие суммы"

LELÉKA

Реклама

Певица LELÉKA, которая представляет Украину на "Евровидении-2026", заговорила о расходах на музыкальный конкурс.

Исполнительница уже в мае поедет в Вену, где с песней Ridnym будет выступать на арене Винер-Штадтгалле. Однако номер певицы еще надо тщательно подготовить, особенно с финансовой стороны. LELÉKA на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что расходов пока нет. Артистка вместе с командой еще формирует бюджет и определяется, сколько и на что нужно средств.

"На сегодня я могу сказать, что расходов нет. Нам еще нечего тратить. Мы формируем бюджет, собираем все идеи. Все люди работают сейчас на волонтерских началах и надеются, что их работа будет оплачена", - говорит артистка Анне Севастьяновой.

Реклама

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Тем не менее, LELÉKA призналась, что в "Евровидение" надо вкладывать немалые суммы средств, что раньше она даже представить этого не могла. Поэтому, после формирования бюджета певица будет искать спонсоров, чтобы не остаться в долгах и подготовить достойный номер.

"Мы собираемся в ближайшее время начинать искать спонсоров. Суммы огромные. Все на "Евровидении" стоит много. Я не могла представить, что это такие суммы и их надо самостоятельно находить. Это добавляет драйва тоже и рискованности в этом всем деле", - делится артистка.

Напомним, "Евровидение-2026" состоится в мае в Вене. Недавно артистка Верка Сердючка заинтриговала появлением в финале конкурса. Предполагается, что певица выступит в интервал-акте.