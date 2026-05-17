LELÉKA впервые прокомментировала свое выступление в гранд-финале "Евровидения-2026" и девятое место Украины

Певица честно призналась, довольна ли своим выступлением на международной сцене.

Валерия Гажала
LELÉKA / © Associated Press

Украинская певица LELÉKA впервые прокомментировала свой результат в гранд-финале "Евровидения-2026", где Украина заняла девятое место.

Несмотря на неоднозначные прогнозы букмекеров, артистка смогла вывести Украину в десятку лучших и после шоу эмоционально обратилась к поклонникам. По словам LELÉKA, на этот раз она осталась по-настоящему довольна собственным выступлением и почувствовала счастье сразу после выхода со сцены. Артистка также отметила, что команда с самого начала настраивалась только на максимальный результат, а не просто участие в конкурсе.

LELÉKA также подчеркнула, что Украине удалось не только попасть в топ-10, но и ярко представить на международной сцене бандуру и установить рекорд Украины как страны, которая наибольшее количество раз попадала в гранд-финал. И напоследок поблагодарила всех за поддержку.

«Я счастлива. Очень редко бываю довольна своим выступлением, но этим — я довольна. Это было достойно, красиво, профессионально и от души, искренне. Рекорд поставлен, бандура показана и топ-10. Думаю, если мы бы не шли побеждать, а просто принять участие, то в десятку лучших бы не попали. Поэтому надо всегда идти туда, куда хочешь. У нас лучшая команда!» — поделилась счастливая певица в комментарии Суспільне Культура.

Напомним, победу на «Евровидении-2026» одержала представительница Болгарии. В то же время вокруг ее конкурсной песни вспыхнули споры из-за информации о пророссийском прошлом одного из авторов композиции.

