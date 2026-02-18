LELÉKA заинтриговала переездом из Германии в Украину: "Расстаюсь с человеком, с которым жила"

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Победительница Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2026», певица LELÉKA, заинтриговала возвращением из Германии в Украину.

Исполнительница уже в течение 11 лет живет в Берлине. После победы на нацотборе артистке начали упрекать, что якобы она не в контексте того, что происходит в Украине. В сюжете ТСН LELÉKA говорит, что понимает все возмущения. Однако певица отметила, что жила в Германии, поскольку училась там.

«Это открытая рана для всех украинцев, кому болит тема государственности Украины и сохранения нас как нации, как субъекта в мире. Поэтому я понимаю эту боль. Это не хейт вообще. Но в то же время я считаю, что имею полное право учиться в любой точке мира, и я это делаю именно для Украины», — делится певица.

Кроме того, LELÉKA заинтриговала возвращением в Украину. Артистка говорит, что на этот шаг может пойти по личным обстоятельствам. По словам исполнительницы, она сейчас расходится с человеком, с которым жила в Берлине. Поэтому, артистке там просто негде жить, ведь она не хочет возвращаться в ту квартиру.

«Я не знаю, когда я поеду в Германию и что мне там делать, когда мне там не совсем есть где жить. Я расстаюсь с человеком, с которым я жила. В ту квартиру не очень хочется возвращаться. Здесь мне гораздо лучше, дышится свободнее. Только собаку свою надо забрать, потому что я по ней очень скучаю», — отметила исполнительница.

Напомним, недавно LELÉKA сорвала голос прямо на концерте. Произошло это во время того, как артистка исполняла песню Ridnym.