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LELÉKA жестко разнесла финалиста "Евровидения", отличившегося исполнением хита путинисток из "Тату"
Артистка напомнила своему коллеге по конкурсу о войне в Украине и какой позиции придерживается этот российский дуэт.
Украинская певица LELÉKA жестко разнесла финалиста «Евровидение-2026», греческого артиста Akylas, отличившегося исполнения хита путинисток из российской группы «Тату».
Исполнитель очень сильно возмутил поклонников из Украины. Akylas в своем Instagram опубликовал новый ролик, на котором он исполнял хит российского коллектива «Тату» — All the Things She Said. Все бы ничего, но участницы дуэта — Юлия Волкова и Елена Катина — ярые путинисты и поддерживают развязанную Россией в Украине войну. Такой выбор песни Akylas неприятно возмутил его украинских фанатов.
Певица LELÉKA, которая тоже в 2026 году принимала участие в «Евровидении», не смогла пройти мимо видео. Артистка рассказала Akylas о недавнем преступлении российских оккупантов, которые в ночь на 2 июля массово обстреляли Киев, забрав жизни невинных людей. LELÉKA сообщила певцу, что группа, песню которой он исполнил, поддерживает эти преступления и убийства. Артистка отметила, что этот ролик Akylas ее действительно возмутил, но она надеется, что это только по неосведомленности.
«Песню, которой вы поделились, исполняет российская группа, открыто поддерживающая государство-террориста ответственное за эти атаки. Мне было больно услышать от вас эту песню. Я искренне надеюсь, что это произошло из-за неосведомленности, а не из-за безразличия, ведь безразличие — это то, чего мы просто не можем себе позволить. Сегодня этот террор рушит украинские города. Завтра он может распространиться еще дальше», — отметила артистка.
Напомним, недавно LELÉKA рассказала о закулисье «Евровидения-2026». Артистка раскрыла расходы на конкурс и призналась, какие долги у нее остались.