Ленни Кравиц поразвлекался в компании известных россиян и опозорил свою репутацию

Ленни Кравиц / © Associated Press

Культовый певец и музыкант Ленни Кравиц оскандалился своей неоднозначной позицией во время войны Украины против РФ.

Так, знаменитость заметили в компании россиян. В частности, Ленни засветился на отдыхе вместе с Андреем (младшим) и Сергеем Григорьевыми-Аполлоновыми. Оба так или иначе связаны с группой «Иванушки International» — являются родственниками одного из солистов, «рыжего» Андрея Григорьева-Аполлонова-старшего. Из отснятых кадров известно, что компания недавно находилась в Париже.

В частности, в Facebook Андрей-младший показал фрагмент закрытой вечеринки, где Сергей разговаривает с Ленни, и похвастался присутствием артиста со словами «а кто это у нас в гостях». В этот момент сам звезда бросает свой резкий и одновременно неоднозначный взгляд на камеру.

Дата публикации 13:26, 31.03.26 Количество просмотров 7 Ленни Кравица застали в компании россиян в Париже

Такой циничный поступок сразу взялись критиковать и высмеивать пользователи. В комментариях они признались, что такая компания просто не укладывается у них в голове.

Один вопрос: как Кравиц мог так низко пасть?

Кравиц наверняка заблудился и зашел не в ту дверь

Как он туда попал? Кравиц очень крутой певец, его заманили? Заметил, что его снимают, и сразу задумался… Знает, что за компания

По взгляду Кравица видно, что он не очень понимает, где он находится

К слову, сам Ленни Кравиц имеет украинские корни — его прадед Леонид Кравец был коренным киевлянином. Ранее музыкант публично поддерживал Украину после российского полномасштабного вторжения и сотрудничал с украинским режиссером Таню Муиньо. Но почему так сложились обстоятельства сейчас — неизвестно.