Лео из Ирпеня и его папа произвели фурор, перепев украинскую версию "Воины света" – видео

Трехлетний Лео из Ирпеня, ставший звездой Сети после того, как эмоционально исполнил гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина", теперь спел со своим папой.

Мальчик и его отец Александр перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" — "Воины света".

На видео, опубликованном Сашей Буша на своей странице в Instagram, он играет на гитаре и поет вместе с мальчиком. В конце Лео также берет в руки укулеле и подыгрывает папе.

Фолловеры, как всегда, остались в восторге от пения Лео.

Как это мило. Как хорошо и правильно вы воспитываете детей

Этот ребенок поцелован Боженькой в головку. Талант

Боже, этот маленький Лео просто мой Арестович

Маленькое чудо, как он учит такие песни, просто молодец

Отметим, недавно группа "Ляпис Трубецкой" обнародовала украинскую версию своего хита "Воины света". Именно эта песня стала неофициальным гимном Революции Достоинства в 2014 году. Перевод текста сделал украинский писатель Сергей Жадан.

Интересно, что в клипе солист группы Сергей Михалок снял своего сына Макара.

Напомним, художница Евгения Гапчинская умилила, как сын встречал похудевшего отца с фронта. В связи с 50-летием воина отпустили на один день к семье.

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