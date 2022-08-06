Лео из Ирпеня и его папа произвели фурор, перепев украинскую версию "Воины света" – видео

Трехлетний Лео из Ирпеня, ставший звездой Сети после того, как эмоционально исполнил гимн сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина", теперь спел со своим папой.
Мальчик и его отец Александр перепели украинскую версию хита группы "Ляпис Трубецкой" — "Воины света".
На видео, опубликованном Сашей Буша на своей странице в Instagram, он играет на гитаре и поет вместе с мальчиком. В конце Лео также берет в руки укулеле и подыгрывает папе.
Фолловеры, как всегда, остались в восторге от пения Лео.
- Как это мило. Как хорошо и правильно вы воспитываете детей
- Этот ребенок поцелован Боженькой в головку. Талант
- Боже, этот маленький Лео просто мой Арестович
- Маленькое чудо, как он учит такие песни, просто молодец
Отметим, недавно группа "Ляпис Трубецкой" обнародовала украинскую версию своего хита "Воины света". Именно эта песня стала неофициальным гимном Революции Достоинства в 2014 году. Перевод текста сделал украинский писатель Сергей Жадан.
Интересно, что в клипе солист группы Сергей Михалок снял своего сына Макара.
Напомним, художница Евгения Гапчинская умилила, как сын встречал похудевшего отца с фронта. В связи с 50-летием воина отпустили на один день к семье.
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