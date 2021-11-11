Леонардо Ди Каприо – 47: путь звезды в кино и как он чуть не допустил ошибку в карьере

Леонардо Ди Каприо – 47: путь звезды в кино и как он чуть не допустил ошибку в карьере

На свое первое телешоу звезда пришел, когда ему было два года.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отмечает день рождения.

11 ноября актеру исполняется 47 лет. В день рождения звезды предлагаем вспомнить его путь в кино и как Лео, омраченный первой славой, чуть не допустил невероятную ошибку в своей карьере. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

Ди Каприо не удалось родиться в династии актеров. Ему не суждено было иметь известных родственников и стать их протеже. Ему пришлось своими силами протаптывать дорогу в шоу-бизнес. На первое телешоу Леонардо пришел, когда ему было два года.

Леонардо Ди Каприо в детстве / скриншот с видео

Впрочем, добиться успеха будущей звезде очень долго не удавалось. Агентам не нравились то его имя, то прическа. Свой первый солидный гонорар Лео получил в 22. Фильм "Ромео+Джульетта" собрал в прокате почти 150 млн долларов, а юноша впервые почувствовал сладкий вкус славы.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Ромео+Джульетта" / скриншот с видео

На волне такой популярности парень чуть не допустил роковую ошибку — еще бы немного и проигнорировал бы "Титаник". И неизвестно, как бы сложилась кинокарьера Ди Каприо, если бы режиссер Джеймс Кэмерон не настоял на его участии.

Леонардо Ди Каприо и Джеймс Кэмерон / скриншот с видео

За "Титаник" Лео пророчили "Оскар". Но критики киноакадемии даже не выдвинули его имя в номинацию. Поклонники возмущались, а актер – категорически отказался появляться на церемонии. Такую желанную золотую статуэтку он получит за роль в фильме "Выживший". На это уйдет невероятно долгих 19 лет.

Леонардо Ди Каприо на церемонии "Оскар-2016" / Associated Press

В 41 его мечта наконец-то сбылась. Лео выбежал на сцену, быстренько поблагодарил коллег и родных. И стал говорить о глобальном потеплении. Эта тема – болезненная для Ди Каприо. Он – ездит исключительно на электромобилях, а дом обустроил солнечными батареями. Создал свой фонд для борьбы за экологию, куда инвестировал не один миллион долларов.

Леонардо Ди Каприо на церемонии "Оскар-2016" / Associated Press

Женщин, которые хотели заманить Ди Каприо под венец, так много, что и не перечислить. Все эти годы Лео держится своего холостяцкого статуса, но журналисты предполагают, что вскоре все может измениться. Сердце Ди Каприо пленила младшая на 23 года модель Камила Морроне.

Леонардо Ди Каприо, Сальма Гаек и Камилла Мороне / Getty Images

Они более трех лет вместе. Говорили, что девушка беременная, но информация не подтвердилась.

Камилла Морроне / instagram.com/camilamorrone

Но ни безумная популярность, ни статус оскароносного актера и любимца женщин не смогли изменить отношение Лео к жизни. Оно и неудивительно. Ди Каприо не раз повторял, самое важное для него – не потерять связь с реальностью. И этому его научила мама.

Сегодня легендарному Леонардо Ди Каприо исполняется 47 лет

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку