- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 642
- Время на прочтение
- 2 мин
Леонардо Ди Каприо озадачил странным поведением на "Золотом глобусе": момент попал на видео
Видео уже успело стать вирусным в Сети, а фанаты строят вокруг него различные теории.
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо озадачил странным поведением на торжественной церемонии вручения кинопремий "Золотой глобус-2025".
Артист был среди номинантов. Звезда Голливуда соревновался за победу в категории "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Битва за битвой". Хоть Леонардо Ди Каприо не смог завоевать статуэтку, но звездой вечера он однозначно стал.
Во время рекламной паузы камерам удалось поймать момент, где поведение актера за столиком показалось несколько странным. Леонардо Ди Каприо активно жестикулировал, улыбался, разговаривал с кем-то, при этом делал это все с иронией. Хотя артист пытался говорить шепотом и закрывал рот рукой, но все же в Сети выяснили, что именно он сказал: "Я видел тебя с той K-pop штучкой". Лео будто бы и воспроизвел то, что именно видел. После этого актер повернулся в другую сторону и внимательно куда-то засмотрелся. Момент прервали, когда у Ди Каприо взяли автограф.
В Сети уже возникло немало теорий. Пользователи предполагают, что звезда Голливуда обращался к актрисе Чейз Инфинити, которая является фанаткой K-pop. Когда же Ди Каприо отвернулся в другую сторону, то там якобы сидел актерский состав картины "Кейпоп-охотницы на демонов".
Напомним, не церемонию вручения "Золотого глобуса" Леонардо Ди Каприо пришел с 82-летней мамой. Актер просто покорил ее элегантным видом.