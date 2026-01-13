ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
642
Время на прочтение
2 мин

Леонардо Ди Каприо озадачил странным поведением на "Золотом глобусе": момент попал на видео

Видео уже успело стать вирусным в Сети, а фанаты строят вокруг него различные теории.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо озадачил странным поведением на торжественной церемонии вручения кинопремий "Золотой глобус-2025".

Артист был среди номинантов. Звезда Голливуда соревновался за победу в категории "Лучший актер в комедии или мюзикле" за роль в фильме "Битва за битвой". Хоть Леонардо Ди Каприо не смог завоевать статуэтку, но звездой вечера он однозначно стал.

Во время рекламной паузы камерам удалось поймать момент, где поведение актера за столиком показалось несколько странным. Леонардо Ди Каприо активно жестикулировал, улыбался, разговаривал с кем-то, при этом делал это все с иронией. Хотя артист пытался говорить шепотом и закрывал рот рукой, но все же в Сети выяснили, что именно он сказал: "Я видел тебя с той K-pop штучкой". Лео будто бы и воспроизвел то, что именно видел. После этого актер повернулся в другую сторону и внимательно куда-то засмотрелся. Момент прервали, когда у Ди Каприо взяли автограф.

В Сети уже возникло немало теорий. Пользователи предполагают, что звезда Голливуда обращался к актрисе Чейз Инфинити, которая является фанаткой K-pop. Когда же Ди Каприо отвернулся в другую сторону, то там якобы сидел актерский состав картины "Кейпоп-охотницы на демонов".

Напомним, не церемонию вручения "Золотого глобуса" Леонардо Ди Каприо пришел с 82-летней мамой. Актер просто покорил ее элегантным видом.

Дата публикации
Количество просмотров
642
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie