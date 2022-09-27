Леонардо Ди Каприо подозревают в отношениях с известной 27-летней моделью

Не успел Леонардо Ди Каприо оправиться от расставания с моделью Камиллой Морроне, как закрутил новый роман.

Недавно актера заскочили на встрече с моделью Джиджи Хадид. Пара заскочила на вечеринке после New York Fashion Week. Лео и Джиджи мило общались у бара и даже непринужденно прикасались друг к другу. Фото сразу же появились в Page Six.

Связь между Ди Каприо и Хадид стала полной неожиданностью, ведь сейчас модели 27 лет и она имеет ребенка, а в голливудских кругах всем давно известно, что Лео не встречается с девушками старше 25 лет.

Джиджи Хадид / Фото: instagram.com/gigihadid

Но, похоже, между ними действительно назревают отношения, ведь на днях Ди Каприо приехал в Милан на Неделю моды, где Хадид участвовала в показе Versace. На афтепате актер и модели отправились в один ресторан, правда проводили время в компании. Да, Лео сидел в мужском кругу, а Джиджи вела беседы с подружками-моделями.

Напомним, что это уже не в первый раз, когда Леонардо Ди Каприо подозревают в новых отношениях. Недавно актера заскочили на свидании с украинской моделью.

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