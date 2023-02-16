Леонардо Ди Каприо пожертвовал средства фонду Елены Зеленской

Средства пойдут на помощь детям, которые пострадали от войны.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поддержал украинцев, которые боряться с российской агрессией.

В частности, знаменитость перечислил средства в благотворительный фонд первой леди Елены Зеленской. Об этом говорится на странице в Facebook "Фундація Олени Зеленської".

В сообщении не указана сумма, пожертвованная голливудским актером. Однако средства Леонардо Ди Каприо пойдут на помощь детям, которые пострадали от войны и от действий российских оккупантов.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

"Спасибо Леонардо Ди Каприо за недавний вклад в Фонд Елены Зеленской в поддержку народа Украины. Его вклад в поддержку молодых людей, жизнь которых разорвала война. Это поможет тем детям, которые наиболее пострадали от войны", — говорится в сообщении.

Напомним, когда российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину, знаменитость поддержал украинцев. Он следил за развитием событий. Также Леонардо Ди Каприо переводил средства гуманитарным организациям, которые помогают украинцам.

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