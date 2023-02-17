Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь детям в Украине, пострадавшим из-за войны

Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

Так, в сторис страницы в Instagram актера появилась фотография, на которой изображены украинские дети вместе со взрослыми. "Для меня честь поддержать фонд Елены Зеленской, который предоставляет детям и семьям в Украине еду и убежище", – лаконично подписал кадр Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в фонд Зеленской / Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Отметим, что на днях стало известно, что американский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал немалую сумму в фонд Елены Зеленской. О размере пожертвования в фонде не сообщили, однако отметили, что эти средства будут направлены на помощь детям, пострадавшим от войны и от действий российских оккупантов.

Напомним, что это уже не в первый раз, когда Ди Каприо делает пожертвования на помощь украинским детям. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Ди Каприо, не разглашая, сделал несколько пожертвований гуманитарным группам — CARE, IRC, UNHCR и Save the Children, которые направлены на Украину. Актер следил за развитием событий в Украине и хотел помочь так, чтобы это не стало достоянием общественности.

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