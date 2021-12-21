Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собак: "Не понимал, что делаю"

Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собак: "Не понимал, что делаю"

Инцидент случился во время съемок фильма "Не смотри вверх".

У голливудского актера Леонардо Ди Каприо две сибирские хаски.

Во время съемок фильма "Не смотри вверх" звезда взял домашних любимцев с собой на съемочную площадку.

К слову, так получилось, что одна из собак упала в замерзшее озеро возле дома, где жил актер. Лео сразу же бросился спасать своего любимца.

Леонардо Ди Каприо / Associated Press

"Я не понимал, что делаю в замерзшем озере", – рассказал актер в подкасте Happy Sad Confused.

Впрочем, пока звезда пыталась спасти одну собаку, другая тоже упала в озеро. Поэтому актеру пришлось немало времени провести в ледяной воде.

Однако у Лео две сибирские хаски. А собаки такой породы не боятся холода. Поэтому зря знаменитость волновалась.

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