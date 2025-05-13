Леонардо Ди Каприо собрался жениться на младшей на 24 года известной модели — СМИ

Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо серьезно настроен жениться на 26-летней итальянской модели Виттории Черетти.

По крайней мере, именно так утверждает издание Heat World со ссылкой на собственные источники. Инсайдер делится, что 50-летний Ди Каприо активно заговорил о женитьбе. Мол, его смущает статус холостяка в таком возрасте. Актер считает, что Витория – идеальная женщина для брака. Так что Лео серьезно настроен повести ее под венец как можно скорее. Отмечается, что особенно этому радуется мама актера, которая уже давно мечтает о внуках.

"Лео не хочет быть старым холостяком, но именно так и случится, если он в ближайшее время ничего с этим не сделает. Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно быстрее. Его всегда называли самым самым ярым холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо – он готов избавиться от этого титула. Лео, похоже, один из тех, кто поздно расцветает, что является огромным облегчением для его мамы, которая очень хочет внуков", - говорится в сообщении.

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Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Также инсайдер рассказал, что есть еще одно доказательство тому, что Ди Каприо и Черетти планируют свадьбу. По словам источника, актер действительно влюбился в модель. Тем временем Виттория дала четко понять, что брак для нее важен и она не собирается долго этого ждать.

"Уже некоторое время есть признаки того, что они двигаются в этом направлении. Она очень громко дала понять, что брак — это ее конечная цель, и она не собирается ждать вечно", - добавляет инсайдер.

Отметим, что Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти не охотно делятся подробностями своих отношений. Известно, что они встречаются с 2023 года, а познакомилась парочка в Милане.

Напомним, недавно стало известно, что украинский блогер Игорь Пустовит женится во второй раз. Звезда Сети показывал, как с размахом делал предложение избраннице.

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