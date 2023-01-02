Леонардо Ди Каприо встретил Новый год в компании 23-летней актрисы-красавицы

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в очередной раз вызвал интерес к своей личной жизни.

В частности, знаменитость встретил Новый 2023 год в компании 23-летней актрисы Виктории Ламас, с которой ему приписывают роман.

Пара провела новогодний праздник на яхте в Сен-Бартелеме, что омывается Карибским морем. Новый год Лео и Виктория встретили в компании друзей Ди Каприо. Среди гостей были замечены рэпер Дрейк и актер Тоби Магуайр, пишет Page Six.

Отметим, Виктория и Лео не в первый раз проводят время вместе. Недавно их застали в ночном клубе, когда они выходили из заведения и садились в машину.

Парочка пока не подтверждает свой роман. Правда, папа Виктории – актер Лоренцо Ламас – рассказал изданию The Post, что дочери действительно нравится актер.

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