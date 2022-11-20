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Леонардо Ди Каприо застали на свидании с известной моделью, младше его на 21 год

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1667
Время на прочтение
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Леонардо Ди Каприо застали на свидании с известной моделью, младше его на 21 год

Фото: Associated Press

Пара провела время в одном из ресторанов в Нью-Йорке.

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо застали на романтическом свидании с известной моделью Джиджи Хадид, младше его на 21 год.

48-летний актер и 27-летняя красавица вместе поужинали в ресторане Cipriani в Нью-Йорке. Пара попала в объектив папарацци после выхода из заведения.

Ди Каприо скрыл лицо за маской и надвинул на глаза кепку, в то время как Хадид закрылась от навязчивых фотографов шарфом.

Пока пара никак не комментирует свои отношения и пытается избегать встреч с папарацци. Впрочем, в Голливуде уже несколько месяцев ходят слухи о том, что между Лео и Джиджи уже больше, чем дружба.

В сентябре Ди Каприо и Хадид видели вместе после модного показа New York Fashion Week, в котором участвовала модель. Говорят, что тогда звезда Голливуда пришла поддержать свою новую девушку и вместе провести время в компании друзей.

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Дата публикации
Просмотры
1667
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