Леонардо Ди Каприо застали с 19-летней израильской моделью на фоне слухов о романе с другой

48-летний Голливудский актер Леонардо Ди Каприо до сих пор находится в поисках своей любви.

В последнее время знаменитого холостяка часто видят в компании разных девушек. Так, на днях Лео застали вместе с новой пассией – 19-летней израильской моделью Иден Полани.

Папарацци засняли актера и девушку во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Леонардо сидел рядом с Иден и улыбался.

Leonardo DiCaprio smiles as he cosies up to Israeli model Eden Polani, 19, at a party in LA https://t.co/F93p0HyMvH — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 2, 2023

Иден не только занимается моделингом, но и активно ведет свою страницу в соцсетях. В аккаунте девушки в Instagram уже более 208 тысяч фолловеров.

Для многих новый выход на публику из 19-летней Палани стал неожиданностью, ведь только недавно Ди Каприо приписывали роман с другой – 23-летней моделью Викторией Ламас.

В декабре прошлого года пара вместе встретила новогодние праздники в компании друзей актера. А до этого Викторию и Лео заскочили в ночном клубе, когда они выходили из заведения и садились в машину.

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