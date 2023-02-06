Леонардо Ди Каприо застали с 19-летней израильской моделью на фоне слухов о романе с другой

Пару заметили вместе в Лос-Анджелесе.
48-летний Голливудский актер Леонардо Ди Каприо до сих пор находится в поисках своей любви.
В последнее время знаменитого холостяка часто видят в компании разных девушек. Так, на днях Лео застали вместе с новой пассией – 19-летней израильской моделью Иден Полани.
Папарацци засняли актера и девушку во время вечеринки в Лос-Анджелесе. Леонардо сидел рядом с Иден и улыбался.
Leonardo DiCaprio smiles as he cosies up to Israeli model Eden Polani, 19, at a party in LA https://t.co/F93p0HyMvH— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 2, 2023
Иден не только занимается моделингом, но и активно ведет свою страницу в соцсетях. В аккаунте девушки в Instagram уже более 208 тысяч фолловеров.
Для многих новый выход на публику из 19-летней Палани стал неожиданностью, ведь только недавно Ди Каприо приписывали роман с другой – 23-летней моделью Викторией Ламас.
В декабре прошлого года пара вместе встретила новогодние праздники в компании друзей актера. А до этого Викторию и Лео заскочили в ночном клубе, когда они выходили из заведения и садились в машину.
Читайте также: