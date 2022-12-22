Леонардо Ди Каприо застали в ночном клубе с актрисой, младше его на 25 лет

Актера с девушкой заметили, когда они выходили из ночного клуба и вместе садились в автомобиль.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо после разрыва отношений с моделью Камиллой Морроне, похоже, тщательно ищет себе новую любовь.

Папарацци застали знаменитость в компании молоденькой актрисы. Лео отдыхал в ночном клубе с 23-летней Викторией Ламас. Парочку успели увидеть, когда они вместе выходили из развлекательного заведения и садились в машину.

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После публикации в Сети совместных фотографий, инсайдер рассказал изданию Page Six, действительно ли между Лео и Викторией роман. По его словам, актеры на самом деле не встречаются, и в авто садились не вдвоем, а компанией, а на фото этого просто незаметно.

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Напомним, Леонардо Ди Каприо также приписывают роман с моделью Джиджи Хадид, которая младше его на 21 год. Парочку раньше видели вместе за ужином в изысканном ресторане.

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