Леонардо Ди Каприо засветился с российской моделью, которая оскандалилась использованием символа z

В СМИ подозревают, что голливудский актер закрутил роман с россиянкой.

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо засветился в компании скандальной российской модели Ирины Шейк, которая использовала террористический символ оккупантов z.

В частности, парочку заметили вместе на вечеринке по случаю дня рождения супермодели и актрисы Наоми Кэмпбелл. На праздник Лео пришел с Ириной, пишет Daily Mail.

Также сообщается, что ранее Шейк посетила Каннский кинофестиваль, где также была премьера фильма с участием Ди Каприо – "Убийцы цветочной луны".

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

В СМИ подозревают, что актер Голливуда закрутил роман с российской моделью. Хотя источники, приближенные к окружению Лео, сообщают, что "официально они просто друзья". Раньше парочка в компании друг друга уже посещали светское мероприятие – музыкальный фестиваль Coachella.

Напомним, в прошлом году Ирина Шейк попала в громкий скандал. Модель опубликовала снимок, на котором изображен салат оливье и надпись "Russianzz on Wednaday", где в слове "russians" она использовала террористический символ оккупантов z.

Скандальный пост Ирины Шейк / Фото: instagram.com/irinashayk

Правда, потом Шейк оправдалась. Она заявила, что "иногда салат, это просто салат". Также модель отметила, что в ее фотоблоге нет никаких политических или зашифрованных посланий.

Ирина Шейк оправдалась за символ z / Фото: instagram.com/irinashayk

Тем временем Леонардо Ди Каприо осудил российское вторжение в Украину. Также актер финансово помогал детям, которые пострадали от враждебных действий оккупантов.

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