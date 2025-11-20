Лера Мандзюк шокировала, как ее путают с известной блогершей-тезкой: "Желали мне смерти"

Лера Мандзюк и Елена Мандзюк

Известный комик и стендаперша Лера Мандзюк, которая ранее заговорила о своем возлюбленном, шокировала, как ее путают с известной блогершей, с которой у нее одинаковая фамилия.

Речь идет о Елене Мандзюк. На проекте "Наодинці з Гламуром" юмористка говорит, что они лично с блогершей не знакомы. Хоть Лена и посещала стендапы Леры, но случая пообщаться им не выпадало. Тем не менее, как признается юмористка, их часто путают.

"Мы не знакомы лично. Лена была у меня на стендапе, но не подходила ко мне, мы не знакомились", - говорит юмористка Анне Севастьяновой на премьере "Вартових Різдва".

Лера также откровенно призналась, что ей жаль, что у них одинаковые фамилии. Дело в том, что знаменитостей путают, и юмористка получает немало хейта, который в первую очередь был адресован именно Елене. По словам комика, ей пишут действительно ужасные вещи. Однако юмористка все же старается держаться от этого в стороне и не воспринимать ничего близко к сердцу.

"К большому сожалению было много ситуаций, когда нас путали и желали мне смерти. Мне и моим детям, которые у меня еще не родились! Это очень грустно. Мне на самом деле очень жаль, что у нас одинаковые фамилии. Я не страдаю от этого, но если бы я была более чувствительной, то это бы влияло на меня точно. Люди пишут очень плохое, плохие пожелания", - делится юмористка.

Отметим, Лера Мандзюк является комиком, а Елена - блогерша, которая в последнее время попадает в немало скандалов. В частности, у нее был публичный конфликт с одиозной Анной Алхим. Также блогерша является категоричной относительно русского языка. В августе против Елены открыли уголовное дело. Инициатором этого был нардеп Алексей Гончаренко из-за слов Мандзюк, что ее "дети могут от***дить другого ребенка, который говорит на русском".