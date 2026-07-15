Лера Мандзюк выдала резкую позицию о детских травмах и причастности к ним родителей: "Легко психологам говорить"

Лера Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

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Украинская юмористка Лера Мандзюк высказалась о детских травмах и объяснила, почему не обвиняет родителей.

Знаменитость в интервью Наталье Бобок говорит, что довольно часто психологи могут показать, что проблемы идут с детства, а причина их появления — мама с папой. Мол, родители не проявляли достаточно любви к детям. Сначала Лера Мандзюк сама принимала это и обижалась на родных. Однако юмористка погрузилась в свои размышления. Знаменитость говорит, что ее мама проявляла любовь и опеку так, как сама умела это делать.

«Очень легко психологам сейчас говорить: „Все дело в том, что твоя мама тебя не обнимала и не говорила, что ты молодец, я тебя люблю“. Моя мама меня не обнимала, не говорила, что я молодец, что она меня любит. Я начинаю обижаться на маму и полагать, что вся причина в том, что так было. Следующий шаг, до которого не все психологи доходят, а я себе думаю, а чего моя мама этого не делала, а мою маму в детстве кто-то обнимал, научилась ли она этому, чтобы это передать мне», — говорит знаменитость.

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Лера Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera

Лера Мандзюк делится, что понимает поведение мамы, поскольку ее детство было еще труднее. Сама же юмористка убеждена, что взрослый человек сам отвечает за свою жизнь. А если и есть детские травмы, которые мешают полноценно жить, то стоит их проработать и шагнуть дальше, а не просто обижаться на родных.

«Она росла в гораздо более тяжелых условиях. Ее можно понять, почему так. Поэтому я на маму не обижаюсь, я ее не виню. Мама давала мне максимум из того, что могла. Когда мне исполнилось 18 лет, я уже брала себе то, что я хочу. Это был мой выбор. Если вы взрослая личность — отстаньте от родителей. Вы поняли, что в детстве была какая-то беда и есть причина, прими это, проработй и живи дальше, а не просто вины родителей, потому что они были плохие», — подытожила знаменитость.

Напомним, недавно Лера Мандзюк рассекретила свои планы на свадьбу. Знаменитость раскрыла, когда она произойдет.

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