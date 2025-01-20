Лесь Заднепровский назвал имена известных россиян, в антивоенную позицию которых верит

Артист говорит, что только трем так называемым "хорошим россиянам" мог бы доверять.

Украинский актер Лесь Заднепровский, который ранее раскритиковал русскоязычных украинцев, назвал имена россиян, в антивоенную позицию которых он верит.

Знаменитость говорит, что только трем артистам из РФ смог бы доверять. В частности, это касается актеров Лии Ахеджаковой, Олега Басилашвили и музыканта Андрея Макаревича. По словам Заднепровского, они осознанно и публично поддерживают Украину. Правда, на такую большую страну как РФ эти артисты не оказывают значительного влияния.

"Среди коллег я смог бы доверять только Лие Ахеджаковой и Олегу Басилашвили. Вот и все. Может, еще Андрею Макаревичу. Это люди, которые сознательно и публично говорили о поддержке Украины. Но для огромной России – это песчинки", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Лесь Заднепровский / Фото: ft.org.ua

Лесь Заднепровский считает, что еще есть российские артисты, которые не поддерживают полномасштабное вторжение в Украину, однако боятся об этом говорить публично. Также актер убежден, что после прекращения войны многие россияне будут заявлять, что были против этого и пытались бороться с властью.

"Возможно, еще кто-то хочет выступить, но боится. Все-таки это государство-тюрьма. Но потом, не сомневаюсь, многие будут кричать: "Мы боролись вместе с вами, украинцы!". Ну это, знаете, как говорила муха, сидя на плече у вола: "Мы пахали". Время покажет, кто нам друг, а кто враг, мы уже знаем", — отметил артист.

Напомним, недавно певец Иван Дорн оскандалился за границей. Артист выступил на вечеринке "хороших россиян" и назвался "беженцем".

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