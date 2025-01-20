Лесь Заднепровский прокомментировал брак с младшей на 10 лет женой и рассказал о своих детях

Украинский актер театра и кино Лесь Заднепровский, который ранее раскритиковал русскоязычных украинцев, высказался об отношениях с женой и рассказал о своих троих детях.

Артист уже почти 25 лет живет в браке с возлюбленной Натальей. Для Заднепровского это третья официальная избранница. Как говорит актер, он влюбился в Наталию с первого взгляда, и до сих пор не устает говорить ей, какая она красивая. Жена Задинпровского младше его на 10 лет. Женщина по образованию тоже актриса. Правда она работает в дубляже и озвучивает фильмы и сериалы.

"Наталочка – чудо. С моей стороны, это была любовь с первого взгляда. Она совсем не похожа на женщин, которых я знал до этого. И даже сейчас бывает загадкой такой для меня. В этом году исполнится 25 лет, как мы вместе будем праздновать серебряную свадьбу. За эти годы я не устаю ей говорить: "Какая ты у меня красивая". Часто – публично, в кругу друзей. Наталья – тоже актриса. Она нашла себя в дубляже – у нее золотой голос. Наталья Заднепровская озвучивает очень много фильмов и сериалов", – рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Лесь Заднепровский / Фото: ft.org.ua

Лесь Заднепровский является отцом троих детей. Он воспитывает сына Назара, который тоже является актером. От второго брака у артиста есть дочь Дарья. Правда, Заднепровский признается, что они нечасто видятся и общаются. Совместных детей с третьей супругой у артиста нет. Однако он воспитывает дочь Натальи от бывших отношений – Анну, с которой у него отличные отношения.

Также артист рассказал подробности о внуке Тимуре. Оказывается, он пошел по стопам звездного деда и уже играет в театре. На его счету есть роли в таких спектаклях, как "Кайдашева сім'я" и "Мартин Боруля".

Лесь Заднепровский / Фото: ft.org.ua

"Кроме Назара, у меня есть две дочери – Дарья и Анна. Даша – это моя дочь от второго брака. К сожалению, так случилось, что мы очень нечасто видимся, даже чаще с женой бывшей общаемся, чем со старшей дочерью. А Аннушка – это дочь Наталки от предыдущих отношений. Она одна из самых родных для меня людей. Внук Тимурчик с рук деда вообще не слезает. К слову, он уже играет в нашем театре – детские роли в "Кайдашевій сім'ї" и "Мартині Борулі". Подрастает еще один "франковец", – поделился артист.

Напомним, ранее Лесь Заднепровский высказался о "хороших россиянах". Актер назвал имена трех известных российских артистов, в антивоенную позицию которых он верит.

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