Лесь Заднепровский жестко раскритиковал русскоязычных украинцев: "Розовые очки должны были упасть"

Народный артист Украины Лесь Заднепровский жестко раскритиковал русскоязычных украинцев.

Актер высказался о языковом вопросе, который остро возник в стране с началом полномасштабной войны. Артист в интервью Oboz.ua признался, что его очень удивляет, что до сих пор есть украинцы, которые общаются на русском. Еще больше Заднепровского возмущает, когда родители учат разговаривать детей на этом языке вместо украинского. Актер убежден, что после почти трех лет полномасштабной войны, когда ежедневно РФ обстреливает города и поселки Украины, убивает невинных людей, люди должны были отказаться уже от всего российского.

"Меня удивляют люди, которые в Украине до сих пор говорят на русском. После всех трагедий, которые произошли с нами за эти годы, розовые очки должны были упасть с лиц абсолютно всех украинцев. Для кого люди, которые говорят со своими детьми на русском, готовят это поколение? На нас поперли войной! Украина порвала все отношения со страной-агрессором и никогда не хочет их возвращать. Городов нет, они раздавленны, люди погибли. И если кто-то попытается заговорить со мной о братстве народов, я просто плюну в глаза", — возмутился актер.

Лесь Заднепровский / Фото: ft.org.ua

Лесь Заднепровский считает, что даже после победы Украины в войне с Россией все равно нужно отгородиться от всего российского. Актер считает, что более ста лет и речи не может быть о восстановлении каких-либо отношений со страной-агрессором, чтобы у врага не возникло никакой мысли нападать.

"Я считаю, что даже после прекращения войны, после провозглашения мира в результате, дай Бог нашей победы, все равно надо отгородиться от того гетто, как от прокаженных. Думаю, что ближайшие сто лет мы должны сделать все, как нация и государство, которая себя ценит и уважает, чтобы выжечь даже мысли в сознании нашего врага, что можно снова нападать. Я очень верю в то, что российская империя рухнет. Более 100 лет, как по мне, речи не может быть о каких-то дружеских отношениях между нашими государствами", — высказался актер.

Напомним, недавно группа 5'Nizza попала в скандал из-за русского языка. Участники коллектива Андрей Запорожец и Сергей Бабкин приглашали поклонников на свои концерты за границей. Однако артисты это почему-то решили сделать на русском.

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