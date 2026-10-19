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Лесе Никитюк — 39: какой подарок ей сделал жених и как родители в Хмельницком устроили сюрприз
Военный Бабчук воплотил мечту ведущей, а мама с папой сразу после пробуждения поздравили именинницу.
19 октября украинская телеведущая Леся Никитюк отмечает день рождения. В этом году ей исполнилось 39 лет.
По случаю праздника родные звезды порадовали ее приятными сюрпризами. Так, жених именинницы Дмитрий Бабчук заказал ей скульптурное панно — элемент домашнего декора. Возлюбленный-военный ведущей уже показал, как оно выглядит на стене в доме.
«Поздравьте мою красивую жену Лесю Никитюк с днем рождения. Посмотрите, какое художественное сокровище подарил. Не знаю, что это, но она счастлива», — написал жених и отец сына Леси Никитюк.
В то же время родители знаменитости застали ее с подарком еще в постели с утра. Папа и мама Леси вручили ей букет цветов и несколько купюр евро в конверте, сопровождая все это теплыми поздравлениями и поцелуями.
В свою очередь, именинница уже показалась поклонникам и поблагодарила за их присутствие и поддержку.
«Благодарю вас за теплые слова и поздравления. За то, что вместе со мной всегда, поддерживаете меня, ставите лайки. Мне очень приятно, что у меня очень классная аудитория. И вообще вы лучшие люди!» — отметила звезда.
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала все о карьере, отношениях с военным, сыне Оскара и других малоизвестных фактах о Лесе Никитюк.