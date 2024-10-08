Лесе Никитюк, которая встречается с военным, сделали предложение

Украинская ведущая Леся Никитюк удивила, как получила неожиданное предложение, и показала свою реакцию на него.

Правда, кардинальные перемены произошли не в личной жизни знаменитости, а в карьерной. Леся Никитюк стала актрисой. К слову, ведущая воплотит на экранах главную роль в фильме "Песики". Ведущая в комедии о любви сыграет карьеристу Яну, которая случайно навела на себя проклятие, и теперь все ее любовники превращаются в собачек.

Леся Никитюк стала актрисой / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Друзья, мне сделали предложение, но пока что не в личной жизни… Предложение сняться в кино! Из сложнейшего: главная роль, только месяц подготовки, репетиций, читок", — делится ведущая.

Леся Никитюк признается, что было нелегко. К слову, это первая роль знаменитости в большом кино, к тому же не второстепенная, а главная. Ведущая серьезно отнеслась к проекту и тщательно готовилась. Она занималась актерским мастерством, у нее было множество репетиций с новыми коллегами и собаками, которые тоже являются важными участниками картины.

Леся Никитюк стала актрисой / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Это искренняя комедийная история о настоящей любви. Настало время, когда любви у меня в жизни будет много. И речь не только о новом фильме", — добавляет ведущая.

Напомним, в личной жизни Леси Никитюк тоже произошли кардинальные перемены. Ведущая закрутила роман с младшим на девять лет военным и недавно впервые его показала.

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