Лесик Турко умер: где и когда состоится прощание с экс-участником группы DZIDZIO

Лесик Турко

Реклама

Стало известно, где и когда состоится прощание с музыкантом, бывшим участником группы «Дзидзьо» Олегом Турком, он же Лесик.

Как сообщает журналистка Мария Панчишин в Facebook, прощание с известным музыкантом состоится в несколько этапов. Сегодня, 22 ноября, в 19:00 в Новояворовске состоится панихида за упокой души в церкви святых Петра и Павла. А завтра, 23 ноября, в 12:00 неравнодушные смогут прийти попрощаться с Олегом в той же церкви. Мария отмечает, что само захоронение состоится в Ивано-Франковске.

Информация о прощании и похоронах Лесика

Отметим, о смерти Лесика стало известно 22 ноября утром. Официальной причины пока не обнародуют. Однако ранее сын музыканта признавался, что отец долгое время боролся с сердечными заболеваниями и даже перенес сложнейшую операцию на сердце в прошлом году. И в том же году прямо посреди выступления он потерял сознание из-за остановки сердца.

Реклама

После клинической смерти и реанимации Лесика его жена шокировала признанием. Она в декабре прошлого года публично заявила, что ее звездного мужа пытались убить. В частности, раскрыла, что во время обследования у него в крови обнаружили «коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью» и называла инцидент «циничным отравлением». Тогда музыкант чудом пришел в себя и даже начал снова выступать на сцене. Но, к сожалению, его сердце теперь остановилось навсегда.