Лесик впервые после остановки сердца вышел на сцену: как выглядит бывший участник группы "Дзидзьо"

Музыкант почтил память Кузьмы Скрябина.
Украинский певец Олег Турко, он же Лесик, после остановки сердца частично вернулся к концертной деятельности.
Так, после двух месяцев реабилитации Лесик посетил львовский концерт памяти коллеги Кузьмы Скрябина к десятой годовщине его смерти. И просто посреди шоу друзья музыканта позвали его на сцену для исполнения знаменитой песни "Маршрутка". Олег охотно согласился и зажег сцену энергичным хитом.
Этим фрагментом из выступления Лесика поделилась журналистка Мария Панчишин на своей Facebook-странице. В публикации она призналась, что гордится своим товарищем, который очень быстро пошел на поправку.
"Ну что, угадаете кто сегодня впервые после всего вышел на сцену? Лесичок, ты молодчинка. Люблю страшно и горжусь еще больше! Как мало, оказывается, надо для счастья", — написала журналистка.
Напомним, в начале декабря Лесик во время исполнения песни на концерте Натальи Бучинской во Львове упал в обморок на глазах у публики. На инцидент быстро среагировала команда артиста – он был доставлен в медицинское учреждение. Под наблюдением врачей его состояние постепенно стабилизировали и приступили к длительному курсу реабилитации. А уже в начале января этого года музыканта выписали из больницы.
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