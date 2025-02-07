Лесик впервые после остановки сердца вышел на сцену: как выглядит бывший участник группы "Дзидзьо"

Украинский певец Олег Турко, он же Лесик, после остановки сердца частично вернулся к концертной деятельности.

Так, после двух месяцев реабилитации Лесик посетил львовский концерт памяти коллеги Кузьмы Скрябина к десятой годовщине его смерти. И просто посреди шоу друзья музыканта позвали его на сцену для исполнения знаменитой песни "Маршрутка". Олег охотно согласился и зажег сцену энергичным хитом.

Этим фрагментом из выступления Лесика поделилась журналистка Мария Панчишин на своей Facebook-странице. В публикации она призналась, что гордится своим товарищем, который очень быстро пошел на поправку.

Лесик впервые после остановки сердца появился на сцене

"Ну что, угадаете кто сегодня впервые после всего вышел на сцену? Лесичок, ты молодчинка. Люблю страшно и горжусь еще больше! Как мало, оказывается, надо для счастья", — написала журналистка.

Напомним, в начале декабря Лесик во время исполнения песни на концерте Натальи Бучинской во Львове упал в обморок на глазах у публики. На инцидент быстро среагировала команда артиста – он был доставлен в медицинское учреждение. Под наблюдением врачей его состояние постепенно стабилизировали и приступили к длительному курсу реабилитации. А уже в начале января этого года музыканта выписали из больницы.

Бывший участник группы Dzidzio Лесик выздоровел после остановки сердца! – ЖВЛ представляет

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