Лесика из группы Дзидзьо отравили перед концертом: его друзья раскрыли правду об остановке сердца певца

Лесик

Реклама

Украинский музыкант Олег Турко, более известный как Лесик из группы Дзидзьо, после остановки сердца прямо посреди концерта в прошлом году снова находится в критическом состоянии.

Так, в декабре прошлого года на глазах у публики артист потерял сознание. Тогда медики констатировали клиническую смерть. К счастью, со временем он оправился и начал возвращаться к привычному образу жизни. Впрочем, сейчас после расследования обстоятельств раскрыли правду об инциденте.

Так, певец Юлик, ссылаясь на слова подруги Лесика Марии Панчишин, написал в фотоблоге, как все было на самом деле. По словам женщины, артист накануне того концерта стал жертвой преступников, которые хотели отравить его, а после смерти - запятнать репутацию музыканта еще больше.

Реклама

"В декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть. Официально - остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной. Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти можно было еще и очернить", - сообщают близкие к ситуации артиста.

Юлик об отравлении Лесика / © instagram.com/julikofficial

Врачи были крайне осторожны в прогнозах, ведь раньше не сталкивались с подобными случаями. Даже специалисты по реанимации не давали больших шансов на восстановление. Однако Лесик чудом выжил. Однако недавнее плановое обследование выявило осложнения: стеноз аортального клапана - серьезное нарушение работы сердечно-сосудистой системы, что, вероятно, стало следствием интоксикации.

"Врачи фактически не видели таких случаев, поэтому давали очень осторожные прогнозы на его восстановление. Но, несмотря на все, он не просто выжил, но и начал полноценно возвращаться к жизни. И нас постигла еще одна беда. Во время планового осмотра оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ и у Лесика начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов", - говорится в заявлении.

Сейчас идет сбор средств на лечение на страницах в Facebook Юлика и Марии Панчишин.

Реклама