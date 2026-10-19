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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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852
Время на прочтение
9 мин

Леся Никитюк — 39 лет: карьера, отношения с военным, сын Оскар и другие малоизвестные факты о звезде

Вспоминаем, как девушка из Хмельницкого покорила украинское телевидение, и рассказываем, что известно о её карьере, любви, материнстве и жизни за кадром.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Леся Никитюк

Леся Никитюк

Сегодня, 19 октября, украинская телеведущая, актриса и блогер Леся Никитюк отмечает день рождения — ей исполняется 39 лет. За почти два десятилетия в медиа она успела пройти путь от студенческой сцены и юмористических номеров до крупных телевизионных шоу, тревел-проектов, кино и собственных форматов, а в последние годы в её жизни появилась ещё одна важная глава — материнство.

Никитюк уже давно перестала быть для украинских зрителей просто телеведущей. Её узнают по голосу, манере шутить, высокому росту, самоиронии и умению общаться с аудиторией без ощущения дистанции. В то же время за образом лёгкой и беззаботной Леси стоит долгая профессиональная работа, десятки телевизионных сезонов, съёмки в сложных условиях и постоянное умение адаптироваться к новым реалиям.

Леся Никитюк: где родилась и какой была в детстве

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Её детство прошло вдали от телестудий и красных дорожек. Родители Леси — Екатерина и Иван Никитюки — работали на предприятии «Укрелектроаппарат». В семье также есть брат Сергей.

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Будущая телезвезда училась в Хмельницком, а затем поступила в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Её образование было связано с педагогикой, поэтому на определённом этапе вполне можно было представить Никитюк не перед камерой, а в роли воспитательницы или учительницы.

Впрочем, ещё во время учёбы стало ясно, что сцена ей ближе. Леся присоединилась к КВН и выступала в составе команды «Торнадо Люкс». Именно там она получила первый серьёзный опыт работы перед аудиторией, научившись не просто говорить со сцены, а мгновенно реагировать на ситуацию, импровизировать и удерживать внимание зала.

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

Отдельной страницей раннего периода стал юмористический номер «Галя, я в маршрутке», который в свое время приобрел немалую популярность в интернете. Для Никитюк это был тот случай, когда локальная харизма начала выходить далеко за пределы родного города.

Леся Никитюк / © Архів

Леся Никитюк / © Архів

«Рассмеши комика»: момент, когда заметили Лесю Никитюк

Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки» / © Архів

Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки» / © Архів

Первый масштабный телевизионный прорыв Леси связан с юмористическим шоу «Рассмеши комика». На сцену она выходила вместе с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки».

Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки» / © Архів

Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки» / © Архів

Их выступления привлекли внимание не только зрителей, но и телевизионщиков. Девушки демонстрировали именно тот тип юмора, который впоследствии станет визитной карточкой Никитюк: бытовые истории, яркие образы, активная мимика, самоирония и отсутствие страха выглядеть смешно.

После успешных выступлений в шоу перед Лесей фактически открылись двери в мир профессионального телевидения. А уже следующий этап карьеры окончательно изменил её жизнь.

Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки» / © Архів

Леся Никитюк с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки» / © Архів

«Орел и решка» сделал Лесю Никитюк звездой

Леся Никитюк в программе «Орел и решка» / © Архів

Леся Никитюк в программе «Орел и решка» / © Архів

В сентябре 2012 года Никитюк стала ведущей тревел-шоу «Орел и решка». Именно этот проект превратил её из перспективной юмористки в телезвезду, которую стали узнавать далеко за пределами Украины.

В рамках программы Леся путешествовала по разным странам, жила в совершенно разных условиях и показывала зрителям мир не только через туристические достопримечательности, но и через свои собственные реакции. Она могла оказаться в роскошном отеле, а через короткое время — искать приключения в совершенно иной обстановке.

Леся Никитюк в программе «Орел и решка» / © Архів

Леся Никитюк в программе «Орел и решка» / © Архів

Её преимущество на телевидении заключалось в том, что она не пыталась быть «идеальной путешественницей». Никитюк оставалась собой: могла удивиться, рассмеяться, растеряться или откровенно прокомментировать то, что видела перед собой.

Впоследствии телеведущая работала в различных сезонах и форматах шоу «Орел и решка», в частности в «Кругосветном путешествии» и «Рае и аду». Этот период закрепил за ней статус одной из самых узнаваемых украинских телеведущих.

Леся Никитюк в программе «Орел и решка» / © Архів

Леся Никитюк в программе «Орел и решка» / © Архів

Новый этап популярности Леси Никитюк

Леся Никитюк и Владимир Дантес

Леся Никитюк и Владимир Дантес

После выхода в эфир тревел-шоу карьера Никитюк не ограничилась путешествиями. Одним из главных проектов в её телевизионной биографии стало шоу «Кто сверху?».

В этом формате Леся смогла проявить совершенно иную сторону своего таланта. Здесь уже не нужно было исследовать новую страну или работать в формате трэвел-шоу — главными инструментами ведущей стали юмор, импровизация и взаимодействие с гостями и участниками.

Никитюк стала одной из ключевых фигур программы и впоследствии продолжила вести проект в новых сезонах. В 2026 году на «Новом канале» стартовал уже 15-й сезон «Кто сверху?», где ведущая вновь работает в привычном для зрителей формате.

Леся Никитюк и Сергей Притула

Леся Никитюк и Сергей Притула

Параллельно в творческой биографии Леси появлялись и другие проекты. Одно из шоу дало ей возможность вновь работать в формате, где важную роль играют быстрая реакция, шутки и взаимодействие с участниками.

Таким образом, Никитюк постепенно превратилась из телеведущей одного популярного формата в универсальную медийную личность.

Леся Никитюк и Сергей Притула / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк и Сергей Притула / © instagram.com/lesia_nikituk

Как изменилась Леся после начала полномасштабной войны

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Особое место в карьере Никитюк занимает «Le Маршрутка». Изначально это был туристический проект об Украине, её городах, людях и интересных местах. Но после начала полномасштабного вторжения формат изменился.

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

В третьем сезоне команда показывала Украину уже в условиях войны. Леся отправлялась в регионы, пережившие оккупацию и обстрелы, общалась с людьми, оставшимися в своих городах, и рассказывала их истории. Часть съёмок проводилась даже за пределами Украины — в частности, в Польше, куда ведущая приехала вместе с командой и возвращалась оттуда с гуманитарной помощью.

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Изменилась и сама «маршрутка» — транспорт, который ассоциировался с непринуждёнными поездками, покрылся следами обстрелов. Новый сезон уже рассказывал не просто об интересных уголках страны, а о людях, переживших оккупацию, разрушения и вынужденный переезд.

Этот период стал для Никитюк важной частью публичной деятельности: её работа в СМИ постепенно вышла далеко за рамки развлечений.

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Леся Никитюк в «Le Маршрутка» / © Архів

Леся Никитюк в кино — дебют

Кадр из фильма «Собачки»

Кадр из фильма «Собачки»

Еще одним новым испытанием для телеведущей стало кино. В 2025 году на большие экраны вышла романтическая комедия «Песики», где Леся Никитюк сыграла главную роль.

Для неё это был полноценный актёрский дебют в кино. В фильме она исполнила роль Яны — амбициозной карьеристки, которая после загадочного проклятия сталкивается с абсурдной ситуацией: мужчины, с которыми она вступает в отношения, превращаются в собак.

Кадр из фильма «Собачки»

Кадр из фильма «Собачки»

Съемки стали для Никитюк возможностью выйти за рамки привычного телевизионного образа. Если на телевидении она много лет играет фактически саму себя — быструю, остроумную и импровизирующую, — то в кино ей пришлось создать отдельную героиню и работать по законам художественного фильма.

Кадр из фильма «Собачки»

Кадр из фильма «Собачки»

Личная жизнь Леси Никитюк: почему она так долго скрывала свои чувства

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом

Несмотря на многолетнее присутствие на экране, Леся Никитюк долгое время держала свою личную жизнь в гораздо большей тайне, чем карьеру.

Зрители знали о ней практически всё — где она работает, куда ездит, в каких шоу участвует, что происходит на съёмках. Но вопрос об отношениях оставался без чётких ответов.

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом

Ситуация изменилась, когда стало известно о романе телеведущей с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года пара обручилась, а вскоре стало ясно, что их отношения переходят на новый этап.

Для Никитюк это стал важный поворот в личной жизни. Она, которая годами могла шутить практически на любую тему, на этот раз гораздо осторожнее раскрывала подробности своей личной жизни.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук: любовь во время войны

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитрий Бабчук — военнослужащий, и его служба стала неотъемлемой частью истории их семьи.

Дмитрий Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

Дмитрий Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

У Никитюк неоднократно появлялись совместные снимки с женихом, однако большинство подробностей об их отношениях пара оставляет при себе. В 2026 году внимание к Дмитрию вновь усилилось после того, как он перенёс операцию на ноге и рассказал о восстановлении и планах относительно дальнейшей службы.

Несмотря на это, Леся продолжает работать, выходить на съёмочные площадки и совмещать профессиональную деятельность с материнством.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

А вопрос о свадьбе по-прежнему остаётся одним из тех, которые регулярно возникают у поклонников пары. В 2026 году сама ведущая говорила о том, что после рождения сына её отношение к свадьбе изменилось.

Беременность Леси Никитюк: как она хранила личную тайну

Леся Никитюк беременна / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк беременна / © instagram.com/lesia_nikituk

В начале 2025 года в Сети начали активно обсуждать возможную беременность телеведущей. Слухи появились задолго до официального подтверждения.

В феврале Леся уже комментировала эти предположения, однако окончательно расставила точки над «і» лишь 16 июня 2025 года. Тогда она подтвердила беременность и показала фото с округлым животиком.

Леся Никитюк беременна

Леся Никитюк беременна

Однако самый большой сюрприз заключался в том, что к моменту официального объявления Никитюк уже стала мамой.

15 июня 2025 года Леся родила первенца. Об этом она и Дмитрий Бабчук публично сообщили через несколько дней, показав кадры выписки из роддома.

Таким образом, телеведущая фактически провела одно из самых важных событий в своей жизни практически вдали от глаз общественности.

Леся Никитюк беременна

Леся Никитюк беременна

Сын Леси Никитюк Оскар: как материнство изменило звезду

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Сына Леся и Дмитрий назвали Оскаром.

С самого начала ведущая старалась максимально оградить ребенка от излишнего внимания. В соцсетях она время от времени делилась фотографиями с сыном, но до сих пор делает это так, чтобы не показывать его лицо.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

В первый год материнства Никитюк постепенно знакомила зрителей с жизнью своей семьи небольшими фрагментами: прогулками, домашними моментами, фотографиями детских вещей и редкими кадрами с Оскаром.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

В сентябре 2026 года Никитюк поделилась новыми редкими снимками уже годовалого Оскара, а вскоре показала семейные моменты с сыном во время поездки в Закарпатье.

Особенно трогательным стал момент первой стрижки мальчика. Леся рассказала, что сохранила его первые кудряшки на память.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк после рождения сына

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Материнство не заставило Никитюк приостановить карьеру. Напротив, она довольно быстро вернулась к работе, продолжила вести телевизионные проекты и появляться на публике.

При этом в её публичном образе действительно произошли изменения. В интервью «Новому каналу» в 2026 году ведущая рассказывала о своих изменениях после рождения ребенка, в частности о том, как материнство повлияло на её взгляды на семью и свадьбу.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Сейчас в жизни Никитюк параллельно существуют сразу несколько важных ролей: телеведущей, актрисы, блогерши, невесты военного и мамы маленького Оскара.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

За плечами Леси Никитюк — путь, который начался со студенческой сцены и шуток о повседневной жизни, а привёл её к национальному телевидению, путешествиям по десяткам стран, собственных шоу, кино и большой аудитории в соцсетях.

И, пожалуй, самое интересное в этой истории то, что даже спустя почти два десятилетия на экране её биография продолжает меняться. Теперь в ней есть не только новые телевизионные сезоны, но и совершенно другая роль — мамы. И сегодня, в день своего 39-летия, Леся Никитюк встречает новый год жизни уже в этой новой для себя реальности.

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно свой день рождения праздновал ведущий Григорий Решетник. Предлагаем посмотреть, как за 20 лет на экранах изменился шоумен.

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