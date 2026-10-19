- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 852
- Время на прочтение
- 9 мин
Леся Никитюк — 39 лет: карьера, отношения с военным, сын Оскар и другие малоизвестные факты о звезде
Вспоминаем, как девушка из Хмельницкого покорила украинское телевидение, и рассказываем, что известно о её карьере, любви, материнстве и жизни за кадром.
Сегодня, 19 октября, украинская телеведущая, актриса и блогер Леся Никитюк отмечает день рождения — ей исполняется 39 лет. За почти два десятилетия в медиа она успела пройти путь от студенческой сцены и юмористических номеров до крупных телевизионных шоу, тревел-проектов, кино и собственных форматов, а в последние годы в её жизни появилась ещё одна важная глава — материнство.
Никитюк уже давно перестала быть для украинских зрителей просто телеведущей. Её узнают по голосу, манере шутить, высокому росту, самоиронии и умению общаться с аудиторией без ощущения дистанции. В то же время за образом лёгкой и беззаботной Леси стоит долгая профессиональная работа, десятки телевизионных сезонов, съёмки в сложных условиях и постоянное умение адаптироваться к новым реалиям.
Леся Никитюк: где родилась и какой была в детстве
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Её детство прошло вдали от телестудий и красных дорожек. Родители Леси — Екатерина и Иван Никитюки — работали на предприятии «Укрелектроаппарат». В семье также есть брат Сергей.
Будущая телезвезда училась в Хмельницком, а затем поступила в Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Её образование было связано с педагогикой, поэтому на определённом этапе вполне можно было представить Никитюк не перед камерой, а в роли воспитательницы или учительницы.
Впрочем, ещё во время учёбы стало ясно, что сцена ей ближе. Леся присоединилась к КВН и выступала в составе команды «Торнадо Люкс». Именно там она получила первый серьёзный опыт работы перед аудиторией, научившись не просто говорить со сцены, а мгновенно реагировать на ситуацию, импровизировать и удерживать внимание зала.
Отдельной страницей раннего периода стал юмористический номер «Галя, я в маршрутке», который в свое время приобрел немалую популярность в интернете. Для Никитюк это был тот случай, когда локальная харизма начала выходить далеко за пределы родного города.
«Рассмеши комика»: момент, когда заметили Лесю Никитюк
Первый масштабный телевизионный прорыв Леси связан с юмористическим шоу «Рассмеши комика». На сцену она выходила вместе с подругой Ольгой Панасенко в составе дуэта «Малинки».
Их выступления привлекли внимание не только зрителей, но и телевизионщиков. Девушки демонстрировали именно тот тип юмора, который впоследствии станет визитной карточкой Никитюк: бытовые истории, яркие образы, активная мимика, самоирония и отсутствие страха выглядеть смешно.
После успешных выступлений в шоу перед Лесей фактически открылись двери в мир профессионального телевидения. А уже следующий этап карьеры окончательно изменил её жизнь.
«Орел и решка» сделал Лесю Никитюк звездой
В сентябре 2012 года Никитюк стала ведущей тревел-шоу «Орел и решка». Именно этот проект превратил её из перспективной юмористки в телезвезду, которую стали узнавать далеко за пределами Украины.
В рамках программы Леся путешествовала по разным странам, жила в совершенно разных условиях и показывала зрителям мир не только через туристические достопримечательности, но и через свои собственные реакции. Она могла оказаться в роскошном отеле, а через короткое время — искать приключения в совершенно иной обстановке.
Её преимущество на телевидении заключалось в том, что она не пыталась быть «идеальной путешественницей». Никитюк оставалась собой: могла удивиться, рассмеяться, растеряться или откровенно прокомментировать то, что видела перед собой.
Впоследствии телеведущая работала в различных сезонах и форматах шоу «Орел и решка», в частности в «Кругосветном путешествии» и «Рае и аду». Этот период закрепил за ней статус одной из самых узнаваемых украинских телеведущих.
Новый этап популярности Леси Никитюк
После выхода в эфир тревел-шоу карьера Никитюк не ограничилась путешествиями. Одним из главных проектов в её телевизионной биографии стало шоу «Кто сверху?».
В этом формате Леся смогла проявить совершенно иную сторону своего таланта. Здесь уже не нужно было исследовать новую страну или работать в формате трэвел-шоу — главными инструментами ведущей стали юмор, импровизация и взаимодействие с гостями и участниками.
Никитюк стала одной из ключевых фигур программы и впоследствии продолжила вести проект в новых сезонах. В 2026 году на «Новом канале» стартовал уже 15-й сезон «Кто сверху?», где ведущая вновь работает в привычном для зрителей формате.
Параллельно в творческой биографии Леси появлялись и другие проекты. Одно из шоу дало ей возможность вновь работать в формате, где важную роль играют быстрая реакция, шутки и взаимодействие с участниками.
Таким образом, Никитюк постепенно превратилась из телеведущей одного популярного формата в универсальную медийную личность.
Как изменилась Леся после начала полномасштабной войны
Особое место в карьере Никитюк занимает «Le Маршрутка». Изначально это был туристический проект об Украине, её городах, людях и интересных местах. Но после начала полномасштабного вторжения формат изменился.
В третьем сезоне команда показывала Украину уже в условиях войны. Леся отправлялась в регионы, пережившие оккупацию и обстрелы, общалась с людьми, оставшимися в своих городах, и рассказывала их истории. Часть съёмок проводилась даже за пределами Украины — в частности, в Польше, куда ведущая приехала вместе с командой и возвращалась оттуда с гуманитарной помощью.
Изменилась и сама «маршрутка» — транспорт, который ассоциировался с непринуждёнными поездками, покрылся следами обстрелов. Новый сезон уже рассказывал не просто об интересных уголках страны, а о людях, переживших оккупацию, разрушения и вынужденный переезд.
Этот период стал для Никитюк важной частью публичной деятельности: её работа в СМИ постепенно вышла далеко за рамки развлечений.
Леся Никитюк в кино — дебют
Еще одним новым испытанием для телеведущей стало кино. В 2025 году на большие экраны вышла романтическая комедия «Песики», где Леся Никитюк сыграла главную роль.
Для неё это был полноценный актёрский дебют в кино. В фильме она исполнила роль Яны — амбициозной карьеристки, которая после загадочного проклятия сталкивается с абсурдной ситуацией: мужчины, с которыми она вступает в отношения, превращаются в собак.
Съемки стали для Никитюк возможностью выйти за рамки привычного телевизионного образа. Если на телевидении она много лет играет фактически саму себя — быструю, остроумную и импровизирующую, — то в кино ей пришлось создать отдельную героиню и работать по законам художественного фильма.
Личная жизнь Леси Никитюк: почему она так долго скрывала свои чувства
Несмотря на многолетнее присутствие на экране, Леся Никитюк долгое время держала свою личную жизнь в гораздо большей тайне, чем карьеру.
Зрители знали о ней практически всё — где она работает, куда ездит, в каких шоу участвует, что происходит на съёмках. Но вопрос об отношениях оставался без чётких ответов.
Ситуация изменилась, когда стало известно о романе телеведущей с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года пара обручилась, а вскоре стало ясно, что их отношения переходят на новый этап.
Для Никитюк это стал важный поворот в личной жизни. Она, которая годами могла шутить практически на любую тему, на этот раз гораздо осторожнее раскрывала подробности своей личной жизни.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук: любовь во время войны
Дмитрий Бабчук — военнослужащий, и его служба стала неотъемлемой частью истории их семьи.
У Никитюк неоднократно появлялись совместные снимки с женихом, однако большинство подробностей об их отношениях пара оставляет при себе. В 2026 году внимание к Дмитрию вновь усилилось после того, как он перенёс операцию на ноге и рассказал о восстановлении и планах относительно дальнейшей службы.
Несмотря на это, Леся продолжает работать, выходить на съёмочные площадки и совмещать профессиональную деятельность с материнством.
А вопрос о свадьбе по-прежнему остаётся одним из тех, которые регулярно возникают у поклонников пары. В 2026 году сама ведущая говорила о том, что после рождения сына её отношение к свадьбе изменилось.
Беременность Леси Никитюк: как она хранила личную тайну
В начале 2025 года в Сети начали активно обсуждать возможную беременность телеведущей. Слухи появились задолго до официального подтверждения.
В феврале Леся уже комментировала эти предположения, однако окончательно расставила точки над «і» лишь 16 июня 2025 года. Тогда она подтвердила беременность и показала фото с округлым животиком.
Однако самый большой сюрприз заключался в том, что к моменту официального объявления Никитюк уже стала мамой.
15 июня 2025 года Леся родила первенца. Об этом она и Дмитрий Бабчук публично сообщили через несколько дней, показав кадры выписки из роддома.
Таким образом, телеведущая фактически провела одно из самых важных событий в своей жизни практически вдали от глаз общественности.
Сын Леси Никитюк Оскар: как материнство изменило звезду
Сына Леся и Дмитрий назвали Оскаром.
С самого начала ведущая старалась максимально оградить ребенка от излишнего внимания. В соцсетях она время от времени делилась фотографиями с сыном, но до сих пор делает это так, чтобы не показывать его лицо.
В первый год материнства Никитюк постепенно знакомила зрителей с жизнью своей семьи небольшими фрагментами: прогулками, домашними моментами, фотографиями детских вещей и редкими кадрами с Оскаром.
В сентябре 2026 года Никитюк поделилась новыми редкими снимками уже годовалого Оскара, а вскоре показала семейные моменты с сыном во время поездки в Закарпатье.
Особенно трогательным стал момент первой стрижки мальчика. Леся рассказала, что сохранила его первые кудряшки на память.
Леся Никитюк после рождения сына
Материнство не заставило Никитюк приостановить карьеру. Напротив, она довольно быстро вернулась к работе, продолжила вести телевизионные проекты и появляться на публике.
При этом в её публичном образе действительно произошли изменения. В интервью «Новому каналу» в 2026 году ведущая рассказывала о своих изменениях после рождения ребенка, в частности о том, как материнство повлияло на её взгляды на семью и свадьбу.
Сейчас в жизни Никитюк параллельно существуют сразу несколько важных ролей: телеведущей, актрисы, блогерши, невесты военного и мамы маленького Оскара.
За плечами Леси Никитюк — путь, который начался со студенческой сцены и шуток о повседневной жизни, а привёл её к национальному телевидению, путешествиям по десяткам стран, собственных шоу, кино и большой аудитории в соцсетях.
И, пожалуй, самое интересное в этой истории то, что даже спустя почти два десятилетия на экране её биография продолжает меняться. Теперь в ней есть не только новые телевизионные сезоны, но и совершенно другая роль — мамы. И сегодня, в день своего 39-летия, Леся Никитюк встречает новый год жизни уже в этой новой для себя реальности.
Напомним, недавно свой день рождения праздновал ведущий Григорий Решетник. Предлагаем посмотреть, как за 20 лет на экранах изменился шоумен.