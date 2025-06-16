- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 20k
- Время на прочтение
- 1 мин
Леся Никитюк беременна: 29-летний жених и известные украинские звезды отреагировали
Ведущая после рассекречивания беременности получила множество поздравлений.
Украинская ведущая Леся Никитюк после официального заявления о беременности произвела фурор в Сети.
Так, на радостную новость отреагировало немало пользователей, в частности одним из первых свой комментарий оставил жених Леси Никитюк – 29-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук. Он в присущем ему стиле с юмором выразил свое удивление: "Вау, это что моя жинка, которая беременна первенцем?"
Также с искренними поздравлениями к Лесе Никитюк пришли и звездные друзья. Поэтому в комментариях под ее постом они порадовались за прекрасную новость ведущей и пожелали легко пройти весь путь.
"Вот это я понимаю мастерство втягивать живот все это время. Радуюсь невероятно за вас, за тебя, моя невероятная девочка" - Маша Ефросинина
"Поздравления красотка! Легко пройти этот крутой и интересный путь" - MamaRika
"Какая красавица! Поздравляю" - Наталка Денисенко
"Аа! Как круто! Красавица" - Джамала
"Какая замечательная новость! Поздравляю!" - Наталья Могилевская
"Ах ты ж! Опять не сказала! Шучу" - Даша Астафьева
Напомним, слухи о беременности Леси Никтюк начали распространяться с января этого года. Тогда источники ТСН.ua сообщали, что ведущая ждет первенца от жениха-военного Дмитрия Бабчука, который в начале года сделал ей предложение. И это оказалось правдой.