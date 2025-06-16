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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Леся Никитюк беременна: 29-летний жених и известные украинские звезды отреагировали

Ведущая после рассекречивания беременности получила множество поздравлений.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Беременная Леся Никитюк, ее жених, Наталья Могилевская, Маша Ефросинина

Беременная Леся Никитюк, ее жених, Наталья Могилевская, Маша Ефросинина

Украинская ведущая Леся Никитюк после официального заявления о беременности произвела фурор в Сети.

Так, на радостную новость отреагировало немало пользователей, в частности одним из первых свой комментарий оставил жених Леси Никитюк – 29-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук. Он в присущем ему стиле с юмором выразил свое удивление: "Вау, это что моя жинка, которая беременна первенцем?"

Леся Никитюк беременна - реакция ее жениха / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк беременна - реакция ее жениха / © instagram.com/lesia_nikituk

Также с искренними поздравлениями к Лесе Никитюк пришли и звездные друзья. Поэтому в комментариях под ее постом они порадовались за прекрасную новость ведущей и пожелали легко пройти весь путь.

  • "Вот это я понимаю мастерство втягивать живот все это время. Радуюсь невероятно за вас, за тебя, моя невероятная девочка" - Маша Ефросинина

  • "Поздравления красотка! Легко пройти этот крутой и интересный путь" - MamaRika

  • "Какая красавица! Поздравляю" - Наталка Денисенко

  • "Аа! Как круто! Красавица" - Джамала

  • "Какая замечательная новость! Поздравляю!" - Наталья Могилевская

  • "Ах ты ж! Опять не сказала! Шучу" - Даша Астафьева

Напомним, слухи о беременности Леси Никтюк начали распространяться с января этого года. Тогда источники ТСН.ua сообщали, что ведущая ждет первенца от жениха-военного Дмитрия Бабчука, который в начале года сделал ей предложение. И это оказалось правдой.

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Дата публикации
Количество просмотров
20k
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