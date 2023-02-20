Леся Никитюк эмоционально ответила на хейт после поездки в Харьков: "Думайте, кому вы это пишете"

Украинская телеведущая Леся Никитюк на днях приехала в Харьков, откуда поделилась жуткими кадрами на фоне разрушенных домов.

Впрочем, некоторым в Сети показалось, что таким образом знаменитость решила "хайпануть" и привлечь больше внимания. На такие заявления хейтеров Леся решила ответить в сторис в Instagram.

"Многие харьковские паблики сегодня написали, что я в Харькове. Я сюда не поесть, не попить приехала. У меня есть работа. Я это говорю для тех людей, которые не думают, что они пишут в комментариях. Мне бы хотелось обратиться к вам. Думайте, когда вы это пишете, в какое время вы это пишете и кому вы это пишете", – сказала Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая призналась, что всегда читает все комментарии и воспринимает их близко к сердцу. Она уверена, что сейчас все украинцы склонны к эмоциональности, но в такое время нам нужно держаться подальше от внутренних ссор.

"У нас у всех обнаженный нерв. У всех — у тех, кто здесь или уехавших. Мы все в одинаковом положении. И если мы еще будем заниматься внутренним срачем, это точно ни к чему хорошему не приведет. Пусть этих комментариев мало., пусть их там единицы, но я их всегда читаю. Потому что я люблю свою работу, я люблю людей. Если бы мне было пофиг, и вам бы не хотелось за мной следить и вообще мной интересоваться", — сказала Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк также призвала своих подписчиков не разжигать рознь между друг другом, ведь все украинцы мудрые люди.

"Кто-то мне написал: "Не берите глупого в голову, мудрый человек такого не написал бы". Но я считаю, что у нас в стране все люди мудрые и я желаю нам всем быть мудрее с каждым днем. одного или хотя бы не писать херни", — добавила Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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