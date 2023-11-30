Леся Никитюк кардинально изменила цвет волос и шокировала сходством с Роксоланой

Артистка засветила образ, в котором появится в новых съемках.

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит проводить эксперименты со своим образом.

На этот раз знаменитая блондинка ошеломила поклонников кардинальной сменой цвета волос. Так, Леся примеряла на себя огненный, рыжий цвет. Видео, где она рыжая, Никитюк опубликовала на странице в Instagram.

В ролике ведущая предстает в гримерке, Леся позирует с новым цветом волос, одетая в белый наряд:

"Роксолеся. Современный век. Скоро…" – коротко подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк удивила новым цветом волос

В свою очередь поклонники забросали артистку комплиментами и отметили, что она действительно похожа на Хюррем Султан:

Леся, вы этот гарем перетоптали бы своими роскошными ногами, по дороге к Султану

Неожиданно! Но как тебе идет эта роль. Ох, каков бы это был фильм, если бы там действительно Леся играла главную роль

С такой Роксолесей можно идти в поход на захватчиков! Чтобы они там все сгорели

Ого! Правильно, Леся, покажи им, кто Хюррем Султан в этом гареме

Напомним, недавно Леся Никитюк примерила еще один образ. Ведущая предстала перед поклонниками в образе легендарной актрисы Мэрилин Монро.

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