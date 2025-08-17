- Дата публикации
Леся Никитюк красноречивым фото показала, как ей тяжело без возлюбленного-военного рядом
Тем временем избранник Леси Никитюк, который сейчас находится на службе, мило поддержал ее.
Украинская ведущая Леся Никитюк красноречивым фото показала, как ей тяжело без возлюбленного Дмитрия Бабчука рядом.
Избранник знаменитости является военным. Сейчас Дмитрий Бабчук находится на службе и не может физически присутствовать рядом с Лесей Никитюк и их сыном. Поэтому, все семейные обязанности сейчас на плечах ведущей. В своем Instagram знаменитость красноречивым фото показала, как ей тяжело. В частности, Никитюк была изображена в лифте с кучей вещей, которые ей приходится перемещать самостоятельно.
"Тяжело без тебя", - подписала фотографию знаменитость и отметила избранника.
Тем временем Дмитрий Бабчук романтическим жестом поддержал ведущую. Он прислал Лесе Никитюк большой букет роскошных цветов, а также добавил открытку, в которой говорилось, что он всегда рядом.
Отметим, в прошлом году Леся Никитюк рассекретила отношения с Дмитрием Бабчуком, а уже 15 июня этого года родила от него сына. Недавно ведущая показалась в купальнике и ошеломила видом фигуры через два месяца после родов.