Леся Никитюк красноречивым фото показала, как ей тяжело без возлюбленного-военного рядом

Леся Никитюк с возлюбленным

Украинская ведущая Леся Никитюк красноречивым фото показала, как ей тяжело без возлюбленного Дмитрия Бабчука рядом.

Избранник знаменитости является военным. Сейчас Дмитрий Бабчук находится на службе и не может физически присутствовать рядом с Лесей Никитюк и их сыном. Поэтому, все семейные обязанности сейчас на плечах ведущей. В своем Instagram знаменитость красноречивым фото показала, как ей тяжело. В частности, Никитюк была изображена в лифте с кучей вещей, которые ей приходится перемещать самостоятельно.

"Тяжело без тебя", - подписала фотографию знаменитость и отметила избранника.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Тем временем Дмитрий Бабчук романтическим жестом поддержал ведущую. Он прислал Лесе Никитюк большой букет роскошных цветов, а также добавил открытку, в которой говорилось, что он всегда рядом.

Цветы, которые Лесе Никитюк прислал возлюбленный / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, в прошлом году Леся Никитюк рассекретила отношения с Дмитрием Бабчуком, а уже 15 июня этого года родила от него сына. Недавно ведущая показалась в купальнике и ошеломила видом фигуры через два месяца после родов.