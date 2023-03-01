Леся Никитюк, MONATIK, Брежнева, Дорофеева и другие: звезды выпустили каверы на украинские народные песни

Известные украинские исполнители приняли участие в музыкальном проекте MOЗGI Entertainment под руководством Ирины Горовой.

Звезды объединились и приняли участие в записи альбома под названием "ДНК" – "Душа. Нация. Культура". Пластинка состоит из 18 украинских народных песен в современной аранжировке. Так вот, Злата Огневич зачитала рэп в народном произведении "Ой, я знаю, що гріх маю". Также в записи альбома приняли участие MONATIK, Тина Кароль, VERA и TAYANNA, Надя Дорофеева, Ирина Билык и Дима Коляденко и многие другие.

В альбоме сочетаются совершенно разные жанры – джаз, соул, латина и даже французский шансон.

"Каждый трек альбома – посвящение и благодарность мужественным воинам ВСУ, каждому, кто на своих плечах держит нашу страну, и ценой собственной жизни защищает право Украины занять достойное место в мире и мировой культуре. Мы выбрали необычное сочетание украинской народной песни с популярным звучанием джаза и соул, что, по нашему мнению, свидетельствует об умении вписываться в мировой контекст, сохраняя уважение к национальной идентичности", — говорится в описании к альбому.

Генеральным продюсером проекта выступила Ирина Пикалова, музыкальным продюсером стал Дмитрий Саратский.

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