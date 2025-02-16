Леся Никитюк на фоне слухов о беременности показалась с женихом-военным

Ведущая запечатлела их милый поцелуй.
Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за долгое время поделилась романтическим контентом.
Так, после слухов о беременности звезда почти избегает общих фото с возлюбленным и не так активно делится новостями из своей жизни. Однако в этот раз сделала исключение. И в фотоблоге показалась с женихом, военным Дмитрием Бабчуком.
Возлюбленные сделали романтическое фото, где демонстрируют нежный поцелуй. Правда, Никитюк не стала показывать полный кадр, а лишь фрагмент – их губы. Знаменитость не подписывала снимок, а просто оставила отметку со ссылкой на профиль жениха. Это показало, что даже после длительного публичного молчания отношения пары не изменились – между ними продолжает царить любовь.
Напомним, ранее стало известно, что Леся Никитюк ждет первенца. Сама ведущая пока не афишировала это и всяческими методами скрывает новый статус. В то же время о предстоящем пополнении в семье звезды уже высказалась ее ближайшая подруга, актриса и ведущая Лера Товстолес. Она ответила, действительно ли Леся готовится впервые стать мамой.
Читайте также:
- Олег Винник со сцены высказался о помощи ВСУ и ответил на упреки: "Мне до одного места"
- 43-летняя Тоня Матвиенко рассекретила процедуры, которые делает для поддержки молодости
- Ирина Билык показалась за руку с бывшим Лорак и поставила точку в слухах о романе