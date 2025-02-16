Леся Никитюк на фоне слухов о беременности показалась с женихом-военным

Украинская ведущая Леся Никитюк впервые за долгое время поделилась романтическим контентом.

Так, после слухов о беременности звезда почти избегает общих фото с возлюбленным и не так активно делится новостями из своей жизни. Однако в этот раз сделала исключение. И в фотоблоге показалась с женихом, военным Дмитрием Бабчуком.

Возлюбленные сделали романтическое фото, где демонстрируют нежный поцелуй. Правда, Никитюк не стала показывать полный кадр, а лишь фрагмент – их губы. Знаменитость не подписывала снимок, а просто оставила отметку со ссылкой на профиль жениха. Это показало, что даже после длительного публичного молчания отношения пары не изменились – между ними продолжает царить любовь.

Леся Никитюк с женихом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее стало известно, что Леся Никитюк ждет первенца. Сама ведущая пока не афишировала это и всяческими методами скрывает новый статус. В то же время о предстоящем пополнении в семье звезды уже высказалась ее ближайшая подруга, актриса и ведущая Лера Товстолес. Она ответила, действительно ли Леся готовится впервые стать мамой.

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