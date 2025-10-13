ТСН в социальных сетях

Леся Никитюк на милом фото показала, как жених-военный убаюкивает их сынишку

Знаменитость продемонстрировала их семейные вечера.

Валерия Сулима
Леся Никитюк с женихом и сыном

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как жених-военный Дмитрий Бабчук проводит время с их крошечным сыном.

Малышу скоро исполнится четыре месяца. Поскольку Дмитрий Бабчук является действующим военным, то он почти все время находится на службе. Как ранее говорил сам жених Леси, у него крайне редко получается побыть с женой и сыном.

Но Дмитрию, похоже, удалось вырваться к семье. В своем Instagram Леся Никитюк показала, как ее возлюбленный проводит время с сыном. Избранник ведущей мило убаюкивал малыша на руках. Конечно же, знаменитость показала их со спины. Дело в том, что звезда тщательно скрывает лицо крошечного малыша.

Жених Леси Никитюк с их сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, в этом году в личной жизни Леси Никитюк произошли кардинальные изменения. Знаменитость в начале года обручилась с возлюбленным-военным, а в июне родила первенца. Кстати, ходят слухи, что ведущая уже и замужем. Сама же Леся пока это не подтверждает, хотя недавно подогрела сплетни о своей свадьбе.

