Леся Никитюк на свежем фото показала, как сейчас выглядит ее заметно подросший полугодовалый сын

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свежее фото полугодовалого сына.

Знаменитость вообще тщательно скрывает сына от посторонних глаз. Однако время от времени ведущая радует их совместными снимками, как и на этот раз. В частности, в Instagram-stories Леся Никитюк опубликовала свежее фото с Оскаром.

Кадр был сделан среди заснеженного двора во время их прогулки. Леся Никитюк держала сына на руках, совсем немного подбрасывала его в воздух, а потом ловила.

Реклама

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

На фото особо разглядеть Оскара не удастся. Мальчик был одет в комбинезон с капюшоном. Между тем Леся Никитюк держала его таким образом, чтобы не было видно лица. Однако на снимке все же можно разглядеть, как Оскар, которому уже полгода, заметно подрос.

Отметим, Леся Никитюк родила сына в прошлом году 15 июня. Отец мальчика - военный Дмитрий Бабчук, с которым знаменитость обручилась в январе 2025 года.

Напомним, перед Новым годом Леся Никитюк заболела. Знаменитость жаловалась, что это испортило ей новогодний отдых в Буковеле.