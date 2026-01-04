ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк на свежем фото показала, как сейчас выглядит ее заметно подросший полугодовалый сын

Знаменитость показала их прогулку во дворе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свежее фото полугодовалого сына.

Знаменитость вообще тщательно скрывает сына от посторонних глаз. Однако время от времени ведущая радует их совместными снимками, как и на этот раз. В частности, в Instagram-stories Леся Никитюк опубликовала свежее фото с Оскаром.

Кадр был сделан среди заснеженного двора во время их прогулки. Леся Никитюк держала сына на руках, совсем немного подбрасывала его в воздух, а потом ловила.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

На фото особо разглядеть Оскара не удастся. Мальчик был одет в комбинезон с капюшоном. Между тем Леся Никитюк держала его таким образом, чтобы не было видно лица. Однако на снимке все же можно разглядеть, как Оскар, которому уже полгода, заметно подрос.

Отметим, Леся Никитюк родила сына в прошлом году 15 июня. Отец мальчика - военный Дмитрий Бабчук, с которым знаменитость обручилась в январе 2025 года.

Напомним, перед Новым годом Леся Никитюк заболела. Знаменитость жаловалась, что это испортило ей новогодний отдых в Буковеле.

Дата публикации
Количество просмотров
252
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie