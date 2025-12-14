Леся Никитюк на свежих фото показала, как сейчас выглядит ее подросший полугодовалый сын

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свежие фото с полугодовалым сыном от жениха-военного Дмитрия Бабчука.

В частности, в своем Instagram знаменитость продемонстрировала, как проходит ее декабрь. Среди других фотографий ведущая показала редкие кадры с сыном, которого обычно тщательно скрывает. На одном из снимков Леся Никитюк, которая была одета в кожаные штаны и корсет, держала маленького Оскара на руках и делала селфи в зеркале.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

На другом кадре ведущая позировала с папой. Она нежно обнимала сынишку. На фотографиях сразу бросается в глаза, как полугодовалый Оскар уже заметно подрос и изменился. Правда, полностью разглядеть мальчика все же не удастся. Леся Никитюк продолжает скрывать его лицо от посторонних глаз.

Леся Никитюк с сыном и папой / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, в 2025 году личная жизнь ведущей кардинально изменилась. В январе Леся Никитюк обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. Уже 15 июня знаменитость родила сына Оскара.

Напомним, недавно косметолог Леси Никитюк выдала секреты ее красоты. Специалистка раскрыла правду об инъекциях и манипуляциях с лицом ведущей.