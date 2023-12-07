Леся Никитюк на утреннем селфи показалась обнаженной и засветила сосок

Также ведущая рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ее авто.

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников своим утренним селфи, которое сделала в постели.

На странице в Instagram знаменитость поделилась кадром, на котором позирует полностью обнаженной. В одной руке Никитюк держит чашку с кофе, другой делает селфи. Правда, Леся сфотографировала тень своего тела, которая появилась на стене. Знаменитость даже засветила сосок.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, перед этим Никитюк рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ее авто. Пока Леся занималась в спортзале, кто-то поцарапал ее автомобиль.

"Пока полиция оформляет этот случай, человек просто уехал, но он оставил свой номер. Где-то куда-то торопилась та девочка. Ничего страшного, я не обижаюсь. У меня страховка есть. Но просто вся эта история произошла 6 декабря, в 16:16", — увидела в этой ситуации Леся какой-то мистический знак.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк вспомнила, с чего началась ее карьера на ТВ. Артистка поделилась видео, как 10 лет назад принимала участие в шоу "Рассмеши Комика". Теперь, кстати, знаменитость и сама стала одной из судей юмористического проекта.

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