Леся Никитюк насмешила фото, где предстала 18-летняя на дереве с забавной гримасой

Леся Никитюк насмешила фото, где предстала 18-летняя на дереве с забавной гримасой

Ведущая показала, как общалась с мамой по телефону.

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила вспомнить юношеские годы.

На странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, где появилась 18-летняя. На фото юмористка в фиолетовой кофте, джинсах и кедах сидит на дереве с забавной гримасой. Так она пыталась найти мобильную связь, чтобы поговорить по телефону с мамой.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Разговор с мамой. 2005 год. После этого фото, как минимум, мне должны предложить контракт Киевстар, Диджус и даже Мобилич", — прокомментировала публикацию Никитюк.

Фанов очень насмешил кадр. А некоторые вспомнили и свою молодость, поскольку, так же ловили связь.

Ой! У нас в деревне у бабы так было. Чтобы позвонить, нужно было вылезти на грушу

Ага, а еще когда разговаривали по 2 секунды бесплатно

Какие же мы были похожи

А на дереве лучше тянет

Также в сторис фотоблога Леся запостила кадры, где показала, как раньше одевалась. Так, было время, когда будущая звезда донашивала одежду за старшим братом.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Моим вторым стилистом стал, храни его Боже, хмельницкий базар! Посмотрите на эти турецкие джинсы! Это же Версаче", – поделилась она.

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

"5-м стилистом была я сама! Как видите по лицу, меня все устраивало, кроме одежды", – прокомментировала Леся.

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