Леся Никитюк насмешила фото, где предстала 18-летняя на дереве с забавной гримасой

Ведущая показала, как общалась с мамой по телефону.
Украинская телеведущая Леся Никитюк решила вспомнить юношеские годы.
На странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, где появилась 18-летняя. На фото юмористка в фиолетовой кофте, джинсах и кедах сидит на дереве с забавной гримасой. Так она пыталась найти мобильную связь, чтобы поговорить по телефону с мамой.
"Разговор с мамой. 2005 год. После этого фото, как минимум, мне должны предложить контракт Киевстар, Диджус и даже Мобилич", — прокомментировала публикацию Никитюк.
Фанов очень насмешил кадр. А некоторые вспомнили и свою молодость, поскольку, так же ловили связь.
- Ой! У нас в деревне у бабы так было. Чтобы позвонить, нужно было вылезти на грушу
- Ага, а еще когда разговаривали по 2 секунды бесплатно
- Какие же мы были похожи
- А на дереве лучше тянет
Также в сторис фотоблога Леся запостила кадры, где показала, как раньше одевалась. Так, было время, когда будущая звезда донашивала одежду за старшим братом.
"Моим вторым стилистом стал, храни его Боже, хмельницкий базар! Посмотрите на эти турецкие джинсы! Это же Версаче", – поделилась она.
"5-м стилистом была я сама! Как видите по лицу, меня все устраивало, кроме одежды", – прокомментировала Леся.
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