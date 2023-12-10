Леся Никитюк насмешила инста-сериалом "РоксоЛеся", где поссорилась с Ириной Гатун из-за султана

Ведущая Леся Никитюк, кроме вокального таланта, теперь демонстрирует поклонникам свои актерские способности.

Так, звезда запустила свой инста-сериал под названием "РоксоЛеся. Современный век", снятый по мотивам культового сериала "Величный век. Роксолана".

В новой мини-серии, которую Никитюк опубликовала в своем фотоблоге, она показала, как не пускала одну из жен султана Сулеймана. Ее сыграла актриса "Женского Квартала" Ирина Гатун.

В видео Гатун очень просится к сулейману в спальню, а РоксоЛеся, как главная жена, ее не пускает: "Ты без мужа в Польше сидела? Нет? Тогда потерпишь". На что героиня Гатун говорит, что ей очень нужно. "Ты что, сексуально зависима?" – спрашивает ее РоксоЛеся. На что героиня Ирины отвечает: "Я гормональнонуждающаяся".

Леся Никитюк насмешила фанатов инстасериалом "РоксоЛеся. Современный век"

Наконец, РоксоЛесе удается отправить конкурентку к "евнуху", которому еще не успели сделать обрезание.

Этот инста-сериал очень пришелся по вкусу ее поклонникам и поднял настроение, за что фаны поблагодарили ведущую:

Красотки! Вы сделали мой вечер ржакой-ржакой. Спасибо, вы невероятны

Кто бы нам поднял настроение! Хорошо, что у вас есть на это силы. РоксоЛеся & Ко

Это шедевр и жиза

Молодцы! Не останавливайтесь!

Напомним, недавно Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников пикантным контентом. Ведущая застилала фото, где предстала обнаженной, правда, показала лишь тень на стене от своего тела.

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