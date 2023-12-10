Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Леся Никитюк насмешила инста-сериалом "РоксоЛеся", где поссорилась с Ириной Гатун из-за султана

Леся Никитюк насмешила инста-сериалом "РоксоЛеся", где поссорилась с Ириной Гатун из-за султана

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Леся Никитюк насмешила инста-сериалом "РоксоЛеся", где поссорилась с Ириной Гатун из-за султана

Леся Никитюк, Ирина Гатун / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Звезда показала современную версию сериала "Великолепный век. Роксолана".

Ведущая Леся Никитюк, кроме вокального таланта, теперь демонстрирует поклонникам свои актерские способности.

Так, звезда запустила свой инста-сериал под названием "РоксоЛеся. Современный век", снятый по мотивам культового сериала "Величный век. Роксолана".

В новой мини-серии, которую Никитюк опубликовала в своем фотоблоге, она показала, как не пускала одну из жен султана Сулеймана. Ее сыграла актриса "Женского Квартала" Ирина Гатун.

В видео Гатун очень просится к сулейману в спальню, а РоксоЛеся, как главная жена, ее не пускает: "Ты без мужа в Польше сидела? Нет? Тогда потерпишь". На что героиня Гатун говорит, что ей очень нужно. "Ты что, сексуально зависима?" – спрашивает ее РоксоЛеся. На что героиня Ирины отвечает: "Я гормональнонуждающаяся".

Леся Никитюк насмешила фанатов инстасериалом "РоксоЛеся. Современный век"

Леся Никитюк насмешила фанатов инстасериалом "РоксоЛеся. Современный век"

Наконец, РоксоЛесе удается отправить конкурентку к "евнуху", которому еще не успели сделать обрезание.

Этот инста-сериал очень пришелся по вкусу ее поклонникам и поднял настроение, за что фаны поблагодарили ведущую:

  • Красотки! Вы сделали мой вечер ржакой-ржакой. Спасибо, вы невероятны
  • Кто бы нам поднял настроение! Хорошо, что у вас есть на это силы. РоксоЛеся & Ко
  • Это шедевр и жиза
  • Молодцы! Не останавливайтесь!

Напомним, недавно Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников пикантным контентом. Ведущая застилала фото, где предстала обнаженной, правда, показала лишь тень на стене от своего тела.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация