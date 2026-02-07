- Дата публикации
Леся Никитюк насмешила, как перед нацотбором мыла голову под краном в раковине
Знаменитости пришлось идти на отчаянный шаг.
Ведущая Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" Леся Никитюк показала, на какой отчаянный шаг ей пришлось идти перед финалом.
Уже вот-вот начнется нацотбор. Ведущие уже собраны, чтобы начинать шоу. Однако Лесе Никитюк пришлось идти на отчаянный шаг. У знаменитости не было возможности помыть голову. Поэтому, ведущая это сделала в помещении, где состоялся нацотбор. В частности, Леся Никитюк помыла голову под краном в раковине.
Кстати, ведущая очень сильно за это поблагодарила судью нацотбора Руслану. Дело в том, что только в ее гримерке была горячая вода. Руслана охотно впустила к себе Лесю Никитюк, чтобы та подготовилась.
"Готовимся к Национальному отбору на "Евровидение-2026". Хочу выразить благодарность Руслане за то, что вы будете видеть меня в помытой головой, а не в шапке", - шутит ведущая.
В общем, Лесе Никитюк сделали эффектную прическу. Знаменитость будет с распущенными волосами и с укладкой.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на нацотборе и вести текстовую онлайн-трансляцию. Смотрите конкурс вместе с нами и не пропускайте интересные моменты.