Леся Никитюк насмешила реакцией на пополнение в семье Притулы: "Хорошо, что не в один день"

Сергей Притула и Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк оригинально отреагировала на новость о пополнении в семье ее коллеги Сергея Притулы. Как известно, недавно волонтер и общественный деятель в четвертый раз стал отцом — его жена Екатерина родила сына Марка.

Звездная коллега не упустила возможности поздравить Притулу и сделать это в своем фирменном стиле — с теплом и юмором. В своем Instagram Леся опубликовала общие фото с Притулой со съемок одного из телепроектов. А в подписи оставила искреннюю, но остроумную реакцию:

"Поздравляю с рождением сыночка! Вот напарник, и детки в один год. Хорошо, что не в один день, было бы людям о чем поговорить", — с юмором написала Никитюк.

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Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Своей шуткой ведущая намекнула на то, что сама недавно в июне стала мамой сына и так же, как и семья Притулы, скрывала беременность все девять месяцев. Поэтому, по мнению Леси, если бы по стечению обстоятельств появление их детей пришлось бы на один день, то это точно вызвало немало вопросов у фанатов. К слову, пока обе знаменитости не показывают новорожденных детей.

Напомним, недавно жена Сергея Притулы Екатерина показала свой вид во время третьей беременности и растрогала эмоциями после родов.