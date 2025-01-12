Леся Никитюк насмешила ссорой с мамой перед выходом на базар: "Бомжара"

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как дома время проводит.

Так, звезда приехала к родителям в Хмельницкий и посвятила время семье. В частности согласилась с мамой прогуляться и пойти на местный рынок. Впрочем, прямо перед выходом между ними разразился забавный скандал. Все потому, что мама Никитюк Екатерина подвергла критике модный лук звездной дочери.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале Леси, заметно, что она надела черные джинсы с разрезами на бедрах и куртку, снизу которой видны нити. Такое совсем не устроило Екатерину и она даже отказалась идти вместе с дочерью за покупками, обозвав ее "бомжарой". Никитюк в свою очередь объяснила, что на ней брендовые дорогие вещи, которые она не собирается менять.

Леся Никитюк поскандалила с мамой из-за своего модного образа

Напоследок ведущая успокоила фанатов и со смехом призналась, что на самом деле все закончилось хорошо: "Как мы с Кэт на базар шли! Очень люблю эту женщину! Хочу, чтобы вы здесь видели больше и знали, что я – бомжара".

Напомним, недавно ведущий "Холостяка" Григорий Решетник вмешался в скандал между героем Тереном и Белень. Звезда предположил, сможет ли пора строить будущее после языкового недоразумения.

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