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Леся Никитюк насмешила видео с кактусом в виде мужского органа и потролила Екатерину Осадчую

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Леся Никитюк насмешила видео с кактусом в виде мужского органа и потролила Екатерину Осадчую

Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Звезда находится за границей.

Украинская телеведущая Леся Никитюк насмешила юзеров новым роликом с путешествия.

Так, знаменитость сейчас находится в Кабо-Верде. Там звезда уехала на экскурсию, где заметила высокий кактус, напоминающий мужской половой орган. В ролике, который она запостила в своем Instagram, Леся как бы пугается "непристойного" кактуса, крестится и быстро уходит. К видео юмористка добавила трек Gunter – Ding dong song.

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Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Сколько живу, а на такой экскурсии еще не была. Так выглядит секс-шоп на Кабо-Верде", — подписала ролик Никитюк.

Также Леся потролила ведущую "Світського життя" Екатерину Осадчую.

"На Кабо-Верде существует легенда. Если девушка придет и постоит возле этого кактуса... То через год она забеременеет! Говорят, что здесь была Катя Осадчая", — написала звезда в комментариях.

В ответ пользователи написали, что любят шутки Леси.

  • Ты очень веселая, харизматичная, красивая, и так можно перечислять бесконечно
  • Такое могла найти только Леся
  • Никитюк – чудоюмор

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