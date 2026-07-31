Леся Никитюк назвала неожиданный способ восстановить силы между съемками и бессонными ночами

Леся Никитюк

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Ведущая Леся Никитюкрассказала, что помогает ей восстанавливать силы во время изнурительных съемок сразу двух крупных проектов.

Этим летом телеведущей пришлось работать по чрезвычайно напряженному графику. Она одновременно снималась в полнометражном фильме и участвовала в создании юбилейного, 15-го сезона популярного шоу. По словам Никитюк, такие нагрузки требуют постоянного эмоционального переключения. Ведь в одном проекте необходимо погружаться в образ героини, а в другом — шутить, импровизировать и поддерживать атмосферу игры. Несмотря на усталость, знаменитость признается, что уже привыкла к такому ритму.

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«Съемки фильма „Два Рождества, одна Леся“ пересекались с работой над новым сезоном шоу „Кто сверху?“ Но для меня лето — это всегда сезон съемок. Поэтому я готова к тому, чтобы максимально собраться и настроить мозг на выдачу огромного количества информации. В „Кто сверху?“ нужно играть, отгадывать, бегать, прыгать, да ещё и шутить так, чтобы ни одна из звёзд не обиделась на тебя. Но этим летом параллельно с шоу мне приходилось ещё и переключаться на съёмки рождественского фильма, где нужно полностью погрузиться в роль, играя и воображая главную героиню», — поделилась Леся с«Новым каналом».

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Леся Никитюк и Владимир Дантес

Телеведущая также поделилась своим личным секретом, как быстро восстановить эмоциональные силы между дублями. Оказалось, что больше всего сил ей придают вовсе не кофе или отдых, а моменты, связанные с семьей и теплым общением с командой. В то же время Никитюк не скрывает, что работать после бессонных ночей из-за российских обстрелов бывает особенно сложно.

«Для меня главный лайфхак, помогающий восстановить силы во время съемок, — это просмотр фотографий сына в перерывах между дублями. А еще общение с коллегами и обсуждение забавных историй. Эти моменты заряжают меня энергией. Конечно, бывает так, что после ночи обстрелов сил совсем нет. Но когда я выхожу на съёмочную площадку и работаю, моя вера в то, что мы вернём себе нормальную жизнь и существование, укрепляется. Верю, что так и произойдет через несколько месяцев, когда зрители „Нового“ увидят уже готовые выпуски „Кто сверху?“.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк удивила признанием о том, на что она никогда не потратит ни одной гривны.

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