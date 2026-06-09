Леся Никитюк нежно обратилась к 30-летнему жениху-военному и показала его с маленьким сыном

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников редкими семейными кадрами и публично поздравила своего жениха, военного Дмитрия Бабчука, с юбилеем.

Сегодня, 9 июня, избраннику знаменитости исполнилось 30 лет. По случаю праздника ведущая опубликовала в Instagram теплое поздравление и показала трогательное фото Дмитрия вместе с их маленьким сыном Оскаром. На кадре военный нежно держит малыша на руках. Фотографию Никитюк дополнила коротким, но милым обращением к возлюбленному.

«Такого мужчину грех не поздравить. С днем рождения, размалевкин», — написала ведущая.

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Дмитрий Бабчук с сыном Оскаром / © instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся поделилась постом самого именинника. По случаю своего 30-летия Дмитрий опубликовал подборку фотографий, среди которых были как кадры с военной службы, так и фото возле роскошного автомобиля. В праздничном посте Бабчук подвел собственные итоги. По его словам, треть жизни он посвятил военному делу, а пережитый опыт сформировал его как личность.

«Сегодня мне исполнилось 30 лет — 10 из которых посвящены военному делу. Давая оценку своему пути, который был пройден, я могу с уверенностью сказать, что я им доволен», — поделился военный.

Дмитрий Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

Отдельно именинник выразил благодарность своей семье и друзьям за поддержку на протяжении всех этих лет. Кроме того, жених Никитюк обратился к украинцам с призывом распространять правильные ценности и быть примером для младшего поколения. Также он почтил память побратимов, погибших на войне.

«Хочу поблагодарить свою семью, которая меня во всем понимает и поддерживает, также отдельно выражаю слова благодарности своим друзьям. Хочу, чтобы каждый из нас дожил и увидел, чем же это все закончится. Несите в массы правильные ценности и будьте примером для молодого поколения, мы наставники, которых не было у нас, когда каждый из нас принимал решение присоединиться к армии. Помним побратимов, которые отдали свою жизнь. Всех обнял, спасибо, что со мной», — отметил Дмитрий.

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Дмитрий Бабчук / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно экс-супруга певца Дзидзьо, артистка Slavia, показала своего подросшего сына и поздравила его с первым годом жизни.

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