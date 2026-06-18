Леся Никитюк нежно поздравила сына с первым днем рождения и показала ранее невиданные фото с ним

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская ведущая Леся Никитюк нежно поздравила сына от жениха, военного Дмитрия Бабчука, с первым днем рождения.

Так, 15 июня первенцу знаменитости исполнился годик. Сначала ведущая воздерживалась от публичных поздравлений, но все же решила это сделать. В Instagram-stories знаменитость опубликовала серию ранее невиданных фотографий с маленьким Оскаром. Кадры были сделаны в разный период, так что можно заметить, как мальчик менялся.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся Никитюк вспомнила день, когда родила сынишку. Ведущая говорит, что Оскар появился на свет совсем крохотным. В первую ночь его жизни был массирован обстрел Киева. Однако, по словам Леси Никитюк, сын крепко спал, будто чувствовал, что родители защитят его от всего.

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«Конечно хочется поделиться с вами маленьким семейным праздником. Нашему Осику исполнился один год. Год назад ты родился таким маленьким, но таким сильным мальчиком. В первую ночь под страшные звуки тревоги и грома ракет ты спал, ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет защищать тебя всегда», — вспоминает знаменитость.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк говорит, что за год Оскар очень сильно подрос и изменился. Сынишка ведущей уже весит 12 килограмм. Как пошутила звезда, ей даже сложно поверить в это, ведь мальчик родился совсем маленьким и сморщенным, что напоминал ей деда.

«Ну как такое может быть? Родился маленький, сморщенный, мы думали, наш дед с того света вернулся. А сейчас 12 кг вкусняшки», — пошутила знаменитость.

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк высмеяла актера Тараса Цымбалюка. Артисту досталось за его фразы на романтическом реалити «Холостяк».

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