Леся Никитюк о многолетнем конфликте с Алексеем Дурневым: "Это полный бред"

Украинская телеведущая Леся Никитюк прокомментировала конфликт, который уже много продолжается между ней и блогером Алексеем Дурневым.

Леся это сделала в эфире шоу "єПитання", ведущей которого она и есть. В частности, одной из задач было назвать известных украинских мужчин, с которыми украинки бы пошли на свидание. Даша Астафьева предположила, что это мог бы быть Алексей Дурнев. Также певица попросила Никитюк не обижаться, намекнув на их с блогером конфликт.

Алексей Дурнев

"Лесь, не обижайся, но я думаю, что это Алексей Дурнев", — сказала Даша.

Однако Никитюк поспешила прокомментировать их с Алексеем конфликт. По словам Леси, они не ссорились, это все был хайп.

"А чего я должен обижаться? Мы с ним никогда даже и не ссорились, это все вымышленный хайп в Интернете. Никто не может понять, что это все полный бред", — прокомментировала ведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Конфликт между Лесей Никитюк и Алексеем Дурневым

Недоразумения между знаменитостями возникли еще в 2019 году. Тогда Дурнев запустил на YouTube шоу, где он смотрел Instagram-stories известных людей и насмехался над ними. Порой героиней выпусков становилась и Леся Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однако, похоже, ведущей это не понравилось. В эфире одного из выпусков Дурнев сказал, что ему позвонила Леся и попросила не хайповать на ее имени. Ответ от Никитюк не заставил себя ждать. Она подтвердила, что звонила, однако просила не "перегибать палку". Также Леся добавила, что благодаря таким людям, как она, у Дурнева есть работа, и назвала себя "работодательницей", а блогера — "вечным рабом".

Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

С тех пор Алексей не упускает возможности, чтобы в очередной раз подколоть ведущую. В своих выпусках он продолжил смотреть ее сторис, однако каждый раз блюрил лицо, менял голос и говорил о Лесе — "та, чье имя нельзя называть".

Как-то Дурнев вообще сравнил Никитюк с тупой воровкой из сериала от Netflix – "Эмили в Париже". В частности, в 2021 году в ленте не лучшем свете показали киевлянку. Однако Алексей отметил, что в сериале просто была Леся Никитюк.

Пост Алексея Дурнева / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

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