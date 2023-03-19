Леся Никитюк о своем состоянии во время полномасштабной войны: "Как думаете, у меня уже "фляга" свистит"

Ведущая Леся Никитюк вспомнила начало полномасштабного вторжения России в Украину и рассказала, как решила заняться волонтерством.

Во время разговора с Еленой Кравец Никитюк поделилась, что во время вторжения была дома у родителей в Хмельницком. Тогда город стал транзитом для многих украинских семей, вынужденных покинуть свои дома и бежать из-под обстрелов окупантов.

Тогда Леся решила, что будет помогать этим людям:

"Я поняла, что надо как-то действовать. Чем я могу быть полезной? До этого это сцена, это телевидение, это развлекательные шоу. Что я могу делать во время войны? Хмельницкий стал транзитной зоной для многих людей, выезжавших из-под обстрелов. Это были семьи с детьми, в разбитых машинах, семьи, которые ехали 10,15 дней из Херсона, Краматорска, Донецкой области, Харькова. Я стала направлять свою энергию на то, чтобы людей разряжать. Обеспечивать их всем необходимым, чем я могу. Мы все умеем готовить, мы все можем организовать спальные места. У меня много подписчиков. Когда мне подписчики из разных стран присылали помощь – это детское питание, подгузники. Тоннами! У меня не было фонда, я не собираю деньги. Я просто это нахожу каким-то образом. Потому что так работают украинцы", — сказала Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В общей сложности Леся во время войны помогла трем тысячам людей, а также заботилась о собаках и котах. Ведущая призналась, что во время полномасштабной войны у нее проснулся инстинкт защитить всех детей и всех животных.

На вопрос Кравец, как Никитюк за все это время изменилась, ведущая ответила:

"Как думаете, у меня уже "фляга" немного свистит, или нет? Ну, посвистывает так, немного, иногда. Вроде нормально, вроде я еще держусь. Меня просто спасает юмор и песни", — поделилась Леся.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также Никитюк призналась, что она конкретно выдохнула 11 ноября – в тот день, когда украинские защитники освободили Херсон от российских захватчиков.

Напомним, месяц назад Леся Никитюк показала ужасающие последствия российских атак по Салтовке в Харькове. Ведущая побывала в городе и собственными глазами увидела, как живет Харьков во время войны и постоянных атак врага.

Читайте также: